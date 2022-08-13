Moody’s’in not kararında seçim ve KKM detayı

Artan cari açığı gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's, seçimler ve kur korumalı mevduatla ilgili de dikkat çeken yorumlara metinde yer verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye’nin kredi notunu dün gece aldığı sürpriz kararla B2’den B3’e düşürürken karar metninde yaklaşan genel seçim ve kur korumalı mevduat (KKM) ile ilgili değerlendirme ve tahminler dikkat çekti.

Not düşürme kararında artan cari açık ve düşük rezervler ile artan enflasyona karşı alınan geleneksel olmayan tedbirler gerekçe gösterilirken, seçime giderken ekonomideki olası gelişmeler ve KKM’nin bütçe maliyetine dair tahminler de metinde yer aldı.

SEÇİME GİDERKEN KESKİN YAVAŞLAMA RİSKİ

2021’de yüzde 11 olan Türkiye ekonomisindeki büyüme oranının bu yıl yüzde 4,5’e, 2023’te yüzde 2’ye gerileyeceği tahmininde bulunan Moody’s, daha keskin bir yavaşlama riskinin de bulunduğu uyarısında bulundu.

Ekonominin keskin bir şekilde yavaşlaması durumunda, yurtdışındaki ana borçlu olarak özel sektör için önemli olan dış yeniden finansman seçeneklerinin daha kısıtlı hale gelebileceğine, işgücü piyasasını, kamu maliyesinin gücünü olumsuz etkileyecek ve sosyal ve politik riskleri artıracağına dikkat çeken kuruluş, “Aynı zamanda, özellikle en geç Haziran 2023’te yapılması gereken yaklaşan seçimler ışığında, Türkiye ekonomisinin yavaşlaması gerektiğine dair siyasi bir kabulün olup olmadığı belirsizdir” değerlendirmesini paylaştı.

Hükümetin giderek karmaşıklaşan düzenleyici ve makro ihtiyati tedbirlerinin bir dereceye kadar makroekonomik istikrarın yeniden sağlanmasında etkili olmasının ve enflasyonun düşürülmesine sürdürülebilir bir şekilde yardımcı olmasının pek olası olmadığını öne süren Moody’s, finansal koşulların küresel olarak sıkılaşması ve Türkiye’nin Avrupa’daki ana ihracat pazarlarının bir enerji krizi ve devam eden tedarik zinciri zorlukları nedeniyle büyümede yavaşlama ile karşı karşıya kalması nedeniyle küresel ortamın önemli ölçüde daha zorlu hale geldiğini vurguladı.

KKM’NİN MALİYETİ KATLANACAK

Moody’s, bu yıl Türkiye’nin kamu maliyesinde önemli bir zayıflama bekliyor. Yüksek enflasyon nedeniyle kamu gelirlerinin iki katına çıkmasıyla desteklenen kamu maliyesinin yılın ilk yarısında sağlam kaldığını ancak yılın kalanında bütçe baskılarının önemli ölçüde artmasınin muhtemel olduğunu belirten Moody’s, KKM’nin Hazine’ye maliyetinin de artmasını bekleiyor.

Moody’s, kendi döviz kuru tahminlerine dayanarak KKM’nin Hazine’ye tüm yıl maliyetinin milli gelirin yaklaşık yüzde 2,2’si olarak tahmin ediyor. Haziran ayı itibarıyla Hazine, milli gelirin binde 3’ü kadar ödeme yaptı. Hazine’nin mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dört ayda KKM için bütçeden yaptığı kur farkı ödemesi 37,2 milyar TL olmuştu. Moody’s’in yüzde 2,2’lik tahminine göre KKM’nin kamuya bu yılki maliyeti 250 milyar TL’yi aşabilir.

Benzer şekilde, çoğunlukla yerli bankalar tarafından tutulan enflasyona endeksli borcun maliyetinin de önemli ölçüde arttığına dikkat çeken kuruluş, yüksek enflasyonun bu yıl faiz ödemelerinde de geçen yıla kıyasla milli gelirin yaklaşık yüzde 1,2’si kadar artış bekliyor.

Moody’s’in 2022 için milli gelire kıyasla bütçe açığı tahmini ise yüzde 4,5 olarak metinde yer aldı. Faiz ödemelerinin toplam gelirlere oranının da yüzde 10,2 ile son 12 yılın zirvesine çıkması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

İlginizi Çekebilir AKP 21 yaşında: Cumhuriyet'in bütün birikimini sattılar