Mücevher ihracatçılarından Ukrayna açıklaması: İhracatımız ve para transferimiz etkilenecek

İhracatlarının yaklaşık yüzde 60'ını Rus ve Ukraynalı turistlere yaptıklarını söyleyen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, "Ortalık iyice karıştı. Nelerle karşılaşacağımız bir muamma ama sıkıntı yaşacağımız aşikâr" dedi. Kamar ayrıca, "Hem ihracatımız hem para transferlerimiz önemli ölçüde etkilenecek" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, Rusya’nın Ukrayna işgalinin Türkiye kuyumculuk sektörüne önemli etkileri olacağına dikkat çeken yazılı bir açıklama yaptı.

“Şu anda nelerle karşılaşacağımız bir muamma ama Türkiye ekonomisine sıkıntı yaratacağı aşikâr” diyen Kamar, savaşın özellikle turizmi olumsuz etkileyeceğini, ayrıca Rus bankalarına yapılan yaptırım nedeniyle Türk ihracatçısının para transferinde sorunlar yaşacağını anlattı.

İHRACATIN YÜZDE 60’I RUS VE UKRAYNALI TURİSTLERE

Bu yıl turizmde büyük bir hareketlilik beklendiğini anımsatan Kamar, “Bu savaşın Türkiye’ye ve kuyumculuk sektörüne etkileri olacak. Hem de çok önemli etkileri olacak. En önemli etkilerden bir tanesi turizm sektörün görülecek. Çünkü bu sene turizmde büyük bir patlama bekliyorduk ki buradaki en büyük oyunculardan bir tanesi başta Rusya sonra Ukrayna’ydı” dedi.

1 Mayıs’tan itibaren turizm hareketliliğinin başlayacağını belirten Kamar, “Mücevher İhracatçılar Birliği'nin yaklaşık 5 milyar dolar turizm ihracatı var. Bu turizm ihracatının nereden baksanız yüzde 60'a yakın kısmı Rus ve Ukraynalı turistlere yapıyor. Dolayısıyla ihracatın turistlere yapılması demek arka tarafta birçok fabrikanın da mal üretmesi demek. Diğer sektörleri de bunun içine kattığınız zaman rakamı siz hesap edin” diye konuştu.

PARA TRANSFERİNDE SORUN VURGUSU

Aynı zamanda Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kamar, “Ticaretin engellenmesi, özellikle Rusya coğrafyasındaki bankacılık ve finans sektörlerine yapılacak bariyerler ve engellemelerde Rusya ile olan ihracat için çok büyük sıkıntı olacak” dedi.

Kendilerinin de Roberto Bravo markasıyla Rusya’da mağazaları olduğuna değinen Kamar, “Oradaki paralarımızı siber banka aracılığıyla gönderiyoruz. Şimdi eğer siber bankaya olacak bir yaptırım bizim hem ihracatımızı hem de para transferlerimizi çok büyük şekilde etkileyecek” ifadelerine yer verdi.

“Biz bu işte sektör olarak en küçüklerden bir tanesiyiz” diyen Kamar, “Daha uluslararası düzeyde büyük holdingleri düşündüğümüz zaman, bu şirketlerin finans hareketleriyle ilgili nelerle karşılaşılacağı da bilinmiyor, çok dikkatli olunması gerekiyor” diye konuştu.

‘ORTALIK İYİCE KARIŞTI’

“Herhangi bir firmasınız, uluslararası arenada iş yapıyorsunuz, hasbelkader yaptırım uygulanan bankadan bir işlem yaptığınız zaman diğer ülkelerde de yaptırıma maruz kalmanız söz konusu. Onun için ortalık iyice karıştı” diyen Kamar, “Bunun dışında hem Ukrayna para biriminin hem Rusya para biriminin devalüe olması da ticaretle ilgili sıkıntılara sebep olacak” dedi.

Bu durumun aynı zamanda alım güçlerini de azaltacağına dikkat çeker Kamar, “Bu alım güçlerinin azaltılmasının da turizmde etkisinin olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin 2022 cari açığına etkili olacak en önemli sektörlerden birinin turizm olduğunu göz önüne alırsak, nasıl bir olayla karşılaşacağımızı bilemiyoruz” dedi.

Kamar, şöyle devam etti:

“Zira bu işin bir de NATO boyutu var. NATO'nun yapacağı hareketlerde bir üye olarak Türkiye'nin aksiyonu da çok önemli. Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerimiz çok iyi ama her zaman dedikleri gibi coğrafya kaderdir. Şu anda nelerle karşılaşacağımız bir muamma ama Türkiye ekonomisine sıkıntı yaratacağı aşikâr.”

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