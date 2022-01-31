Muğla’da sürekli kesilen elektriğe yüksek ücret

Muğla'da belli aralıklarla çeşitli ilçelerde uygulanan elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı. Son 15 günde Muğla'nın 12 ayrı ilçesinde onlarca mahalleye günde 3-5 saat arasında elektrik verilemedi. Bu sürede sadece Kavaklıdere ilçesinde kısıntı yaşanmadı.

Mustafa SARIİPEK

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Ülke genelinde olduğu gibi Muğla’da ortalama yüzde 127 zamlanan elektrik ücretlerinin yanı sıra aylardır belli aralıklarla çeşitli ilçelerde uygulanan elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı.

Son 15 günde Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Bodrum, Seydikemer, Milas, Yatağan, Menteşe, Datça ve Marmaris ilçelerinde 17-31 Ocak tarihleri arasında onlarca mahalleye günde 3-5 saat arasında elektrik verilmedi.

Yüksek faturalara isyan eden vatandaş kesintiler için de adeta çileden çıktı. Bu sürede sadece Kavaklıdere ilçesinde kısıntı yaşanmadı.

YAPILAN ZAMLAR VATANDAŞLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararına göre günlük 5 kilovat saat olmak üzere aylık 150 kilovat saate kadar olan tüketim düşük kademe, 150 kilovat saat sonrası tüketim ise yüksek tarife olarak tanımlanılmaya başlandı.

Konutlarda kilovat saat başına 0,9160 lira olan tarife 150 kilovat saate kadar tüketimlerde yüzde 52 oranında artarak 1 lira 39 kuruşa yükseldi.

150 kilovat saat sonrası tüketim ise yüzde 127 oranında artarak 2 lira 7 kuruş oldu. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi tarifesine yüzde 126; ticarethane tarifesine yüzde 128, tarımsal sulama tarifesine ise yüzde 95 oranında zam yapılmıştı.

ÜLKE GENELİNDE EYLEM VAR MUĞLA’DA ELEKTRİK YOK

Elektrik faturalarının bir anda iki mislinden daha yukarıya çıkmasıyla çileden çıkan vatandaşlar ülke genelinde çeşitli eylemlere imza atmaya devam ediyor.

Daha düşük fatura gelmesi için türlü çarelere başvuran vatandaşlara karşılık Muğla'nın 13 ilçesinden sadece Kavaklıdere yaşayanı dilediği kadar elektrik kullanma şansına sahip oldu.

Diğer 12 ilçede son 15 gün içinde günde 3 ile 5 saat arasında kesinti yaşanıyor. Muğla'da en fazla kesintiler daha çok Marmaris, Fethiye, Bodrum gibi ilçelerde yaşanıyor.

Günde her ilçenin en az 10 mahallesine onarım, bakım, yenileme, yatırım tesislerinin devreye alınması ve arıza gibi çeşitli nedenlerle kesinti yaşanıyor.

Enerji şirketinden yapılan açıklamada kesintilerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği şeklinde.

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