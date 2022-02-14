Muhalefetten EYT çıkışı

Emeklilikte Yaşa Takılanların sosyal medyada başlattığı kampanyaya birçok siyasetçi destek verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Saraydaki sefaya gelince para var. 5 müteahhidin vergilerini silerken para var. Danışmanlara 5 maaş bağlarken para var. İtip kaktığınız, yok saydığınız ‘EYT’liler Haykırıyor’ ama onlara gelince para yok, öyle mi?" paylaşımında bulundu.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar sosyal medyada başlattığı kampanyada seslerini yükseltti. EYT'liler Haykırıyor etiketinde binlerce paylaşım yapıldı. EYT'liler bir an önce yasanın çıkması konusunda taleplerini dile getirdi.

AKŞENER: SARAYDAKİ SEFAYA GELİNCE PARA VAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, “Saraydaki sefaya gelince para var. 5 müteahhidin vergilerini silerken para var. Danışmanlara 5 maaş bağlarken para var. İtip kaktığınız, yok saydığınız ‘EYT'liler Haykırıyor' ama onlara gelince para yok, öyle mi?” ifadelerini kullandı.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN KANUN TEKLİFİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, “Afganistan'a “İyilik Treni” gönderen Erdoğan, EYTliler Haykırıyor duyuyor musun?” mesajı paylaştı. Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de meclise bugün kanun teklifi verdi. Çelebi, “EYT özü itibariyle hak gaspıdır, adilane çözümü mümkündür. Takipçisiyim” dedi.

CHP'Lİ AĞBABA: EKONOMİK BUHRANIN EN BÜYÜK SANCISINI EMEKLİLER ÇEKİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ekonomik buhranın en büyük sancısını emekliler çekiyor, EYT’liler çekiyor. Saray şurekâsına, AKP’nin vekil eskilerine ve militan bürokratlara üçer beşer maaş verenler; yandaşı ballı ihalelerle zengin edenler EYT’lilerin kazanılmış haklarını da versinler!” açıklamasında bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, milyonların beklediği EYT düzenlemesi için, “2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız” açıklamasında bulunmuştu.