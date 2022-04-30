Nebati, girişimcilere 6 farkı kredi desteği açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilere yönelik, üst limitleri 250 bin TL ila 500 bin TL arasında değişen 6 farklı kredi desteği sunacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği sağlanacağını açıkladı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, “Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz” dedi.

12 AY ANA PARA ÖDEMESİZ, 60 AY VADE

Nebati’nin aktardığına göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay ana para ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkânı sağlanacak.

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, 35 yaşının aşmayanların yararlanabileceği ‘Genç girişimci’ desteğinde üst limit 350 bin TL olacak.

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, 45 yaşını aşmayanların yararlanabileceği ‘Cesur Girişimci Kredisi’nin üst limiti ise 400 bin TL olacak. Bu krediden eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen girişimciler faydalanacak.

Bunun dışında ayrıca, mesleki kuruluşlardan eğitim sertifikası/belgesi olan, 45 yaşını aşmamış girişimcilere de 300 bin TL üst limitli ‘Usta Girişimci Kredisi’ verilecek.

Benzer şekilde ‘tekno girişimci’, ‘halk girişimci’ ve ‘girişimci esnaf’ kredileri de olmak üzere toplam 6 kategoride finansman destekleri hayata geçirilecek.

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