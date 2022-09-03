Nebati: Hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile döviz kurlarında hareketliliğin etki alanı zayıflamakta" dedi. Nebati, "Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır” dedi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanının zayıfladığını belirterek, “Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız” diye konuştu.

‘SEKTÖRLERİMİZ GELİRLERİNİ ARTIRIYOR’

Nebati, Türkiye’nin ekonomik geçiş sürecinde olduğunu da savunarak şöyle devam etti:

“Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor.

Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz.

Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız.

Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum.”

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