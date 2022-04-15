Nureddin Nebati: Çarklar dönüyor, işler iyi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Çarklar dönüyor işler iyi" diye konuştu. Nebati ayrıca iş dünyasına, "Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız. Hesabınızı kitabınızı buna göre yapın" sözleri ile seslendi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor.

Nebati, işsizliğin tek haneli rakamlara doğru ineceğini belirterek, “Tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Çarklar dönüyor işler iyi” diye konuştu. Nebati ayrıca enflasyon konusunun Türkiye’nin gündeminden kalıcı olarak çıkacağını ileri sürdü.

Nebati’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Bugün özünden kopuk olduğu için özgüvenden de yoksun olan bazı mahfiller felaket tellallığı yapıyor. İnsanımızı korkuya ve paniğe sevketmek için yarışan bu çevrenin idrak etmesi gerekiyor. Hangi spekülatif cambazlıklarınızı yaparsanız yapın, ne yüreğimizdeki memleket aşkını, ne de gözümüzdeki ışığı söndürecek nefese asla sahip olamayacaksınız.

Onların gözünde ekonomi bir takım grafiklerden, istatistiklerden, ezberlenmiş, hazır olan formüllerden ibarettir. Unuttukları bir şey var. Bunların yanında bir ekonominin ve ekonomiyi yönetenlerle beraber paydaşlarının ülkelerine duyduğu güvendir.

Kulağını korkaklara, her şey kötü olacak diyenlere verenler kaybetti. Biz kazanıyoruz, siz kaybediyorsunuz. Ama merak etmeyin, bu ülke size de bakar. Bizim önümüzü kimse kapatamaz. Aynı karamsarlar yine başladı. Dünya problemlerle karşı karşıya. Karadeniz’in kuzeyinde savaş var. Emtia, gıda ve enerji fiyatları almış başını gidiyor.

Amerika’da, Avrupa’da son 30-40 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya kalan ülkeler var. Ortada ciddi bir problem var Türkiye ve dünya açısından.

‘ENFLASYON DÜNYANIN SORUNU’

Enflasyonun dünyanın sorunu. Problemleri görmezden gelmiyoruz. Özgüvenimiz yüksek, bunun üstesinden geleceğiz. Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek, büyümeye de devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse engelleyip, kapayamaz.

Döviz kurları kontrolümüz altında. Borsada işler iyi. Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor. İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız.

Tam bu ülkenin beklediği, öngörülebilir bir durumdayız. Bu iş çözüldü. Peki sorun ne? Sorun enflasyon. Bir tarafta dünyadan kaynaklanıyor. 2018’den beri döviz kurunun oynak olması yurtdışındaki fiyatlarla birleşince enflasyonun artmasına sebep oldu. Biz bunu bir sorun alanı olarak görüyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bizim özgüvenimiz yüksek. Ne yaptığımızı biliyoruz.

Alternatif pazarlardan Rusya’dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz. Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek.

‘İŞSİZLİK TEK HANEYE GİDİYOR’

İşsizliği inşallah tek haneye indirmiş olacağız. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Çarklar dönüyor işler iyi.

Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz. Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL’ye güvenin, TL ile işlem yapın. Bu ülke TL’ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin.

2023’E FARKLI BİR HAVAYLA GİRİYORUZ

2023’e farklı bir havayla gireceğiz. 2023’te Karadeniz gazının ilk vanasını çevireceğiz. TOGG’u yollarda göreceksiniz. Akkuyu Nükleer Santrali’nin birinci ünitesini açmış olacağız.

Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız. Hesabınızı kitabınızı buna göre yapın.”

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