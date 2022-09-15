Okullar açıldı çocuklar enflasyonla tanıştı

Yeni eğitim dönemi sorunlarla başladı. Veliler ve öğrenciler masraflara para yetiştiremezken, esnaf da pahalılıktan dertli. Öğrenciler beslenme sorunu yaşıyor, açlıktan bayılanlar bile oluyor.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Öğrenciler ders başı yapar yapmaz enflasyon ile tanıştı. Eğitim örgütleri de esnaf odası da yaşanan fiyat artışlarından şikayetçi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, son 1 yılda tüm kalemlerin ortalama yüzde 100'ün üzerinde zamlandığı okul kantinlerinin, artık öğrenciler için lüks haline geldiğini vurguladı.

Okulların bulunduğu illere ve semtlere göre fiyatlarda farklılık gözlense de devlet okullarındaki kantinlerde ortalama fiyat listesini açıklayan Özbay “2021 yılında 5 TL olan tost fiyatı 11 TL'ye, 2.5 TL olan ayran 4 TL'ye yükseldi. Su 1 liradan 2.5 TL'ye çıktı. Simit geçen yıl 2 TL idi, bu yıl 5 TL oldu. 3.5 TL'lik meyve suyu 6 TL'ye çıktı. Hamburger-köfte fiyatı da 6 TL'den 13 TL'ye fırladı” diye konuştu.

ÖĞLE YEMEĞİ YİYEMİYORLAR

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul da “Okula kahvaltı etmeden gelen sıcak bir öğle yemeyi yiyemeyen, ekmeğin arasında peynir ve köfte koyamayan çocuklar var. İşyeri gezilerimizde çocukların aç olması nedeniyle baygınlık geçirdiğini söyleyen üyelerimiz oldu. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı beslenemiyor” dedi.

Aileler harçlık veremiyor

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğrencilerin önce karanlığa, şimdi de açlığa mahkum edildiğini söyledi. Özbay, “Çalışma şartları nedeniyle beslenme çantası hazırlamaya zaman bulamayan bir velinin, çocuğuna her gün sadece tost, ayran ve su alabilmesi için vermesi gereken harçlık, ayda 350 liraya yükselmiştir. Bu hesapla artık asgari ücret alan bir velinin maaşının yüzde 6.5'i okul kantinine gitmektedir. Çocuklarımızın Meclis lokantasında vekillerin kıymalı pide yediği paraya, tost-ayran bile alamıyor olması utanç veridir” dedi.

Esnaf da kira artışlarından dert yanıyor

Türkiye Kantinciler Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, sektörün yaşadığı sorunlardan şikayet etti. Osmanoğlu “Fiyatların çok pahalı olduğunun farkındayız. Biz de öğrencileri düşünüyoruz ancak fiyatları bizi kurtaracak şekilde düzenlemek zorunda kaldık. Bizi kira artışları perişan etti. Örneğin Ataşehir'de 17 bin TL olan kantin kirası 30 bin TL'ye çıktı. Kira artışları yüzde 100-200'ler civarında oldu. Bu da fiyatlara yansıdı. Bu şartlar altında kantincilik yapmamız mümkün değil. Bizi de çocukları da düşünen yok” dedi.