Oligarklara yardım eden herkes hedefte: Avukatlar, muhasebeciler, kripto borsaları…

ABD Adalet Bakanlığı bu hafta içi yaptığı açıklamada yaptırımları sıkı bir şekilde uygulamak için yeni bir görev gücü kurulduğunu ve yaptırım uygulanan Rus oligarklarla ilişkilerini kesmeyen avukat, muhasebeci ve kripto borsaları dahil herkesin hedef alınacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Adalet bakanlığı, FBI ve ABD Gizli Servisi gibi geniş bir grubun dahil olduğu görev gücü kurarak ABD’nin Rus iş insanlarına dönük yaptırımlarını sıkılaştırmaya çalışıyor.

Adalet Bakanlığı, ABD’nin finansal yaptırımlarına tâbi Rus oligarklara hizmet veren bankaları, kripto para borsalarını ve diğer finans kurumlarını hedef alacağını açıkladı.

YENİ GÖREV GÜCÜ KURULDU

Bakanlık ayrıca geçtiğimiz hafta Rus mal varlıklarına el koymak için Joe Biden tarafından kurulan “KleptoCapture” görev gücü ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu.

Cuma günü kıdemli bir Adalet Bakanlığı yetkilisi konu ile ilgili açıklamasında, görev gücünün yalnızca yaptırım altında bulunanlara bilerek yardım edenlerle ilgilenmeyeceğini ve daha geniş bir bakış açısına sahip olacağını söyledi.

KRİPTO BORSALARI SORUŞTURULACAK

Yetkili, “kara para aklamaya ilişkin prosedürleri yerine getirmekte başarısız olan ve Rus oligarkların para taşımasına izin veren kripto para borsaları da da bu soruşturmanın ilgi odağı olacak” dedi.

Bir kripto araştırma grubu olan Chainalysis’in verilerine göre, Rus rublesi ile tether ve bitcoin alışverişi Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana artış gösterdi ve mart ayının başında ikiye katlandı.

YARDIM EDEN HERKES SORUŞTURULACAK

Adalet Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, yeni kurulan görev gücü, kripto borsalarının yanında yaptırım uygulanan kişilere yardım eden muhasebecileri ve avukatları da hedef alacak.

Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana ABD, büyük Rus bankalarına, belirli kişilere ve ülkenin merkez bankasına yaptırımlar uygulamıştı. Bu liste daha da büyüyebilir.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında milyarder Alisher Usmanov ve Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov’un da bulunduğu bazı Rus seçkinlerin aile üyeleri de dahil olmak üzere pek çok kişi bulunuyor.

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