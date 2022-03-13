Ortadoğululara kanal manzaralı ev satılıyor

Bazı internet sitelerinde Arapça ve İngilizce olarak Türkiye’den ‘vatandaşlık garantili’ daireler pazarlanıyor. Bu sitelerde Kanal İstanbul manzaralı olduğu iddia edilen projeler de sunuluyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Rusya-Ukrayna savaşı Boğazlar'ın ve Montrö Anlaşması'nın önemini bir kez daha ortaya çıkarmışken, tartışmalı Kanal İstanbul projesine komşu olacağı söylenen gayrimenkuller internetten satışa çıkarılmış durumda. Bazı emlak sitelerinde Ortadoğululara ‘Kanal manzaralı' ev ve arazi pazarlanıyor. Kanal İstanbul için ilanlarda “2. İstanbul Boğazı” ifadesi kullanılıyor. Bir sitede “Kanal'a 3 kilometre mesafede” 2022 Ağustos'unda tamamlanacağı iddia edilen isimsiz projede 2 artı 1 daireler 778 bin TL'den başlayan fiyatla satılırken, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçeneği de sunuluyor. Bir başka sitede “Kanal İstanbul'a komşu” olduğu belirtilen bir arazi metrekaresi 94 dolardan 4.7 milyon dolara satışa çıkarılmış durumda.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, internette, emlak portallarında yayınlanan ilanlarda çok sayıda yanıltıcı ibare kullanıldığını, satılan projenin gerçekten var olup olmadığına, o kişinin satış yetkisi bulunup bulunmadığına dair bir denetim olmadığını söyledi. Akdoğan, “Ticaret Bakanlığı'na vatandaşı kandıran, kapora dalaveresi yapanların önlenmesi için ilanların denetlenmesi gerektiğini bildirdik” dedi.

Güvenlik açısından büyük handikap

■ İstanbul Planlama Ajansı son olarak yayınladığı bilgi notunda, Kanal İstanbul projesinin Montrö Sözleşmesi'ni sona erdirecek önemli riskler barındırdığını vurguladı. Ajans bu nedenle projenin Türkiye'nin güvenliği açısından son derece ciddi bir handikap oluşturduğuna dikkat çekti.