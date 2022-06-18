Özel banka emeklilerinden eylem

Çeşitli özel bankalardan emekli olan bir grup, Adana Atatürk Parkı’nda, bayram ikramiyelerini alamadıkları için eylem yaptı.

Mehmet SERBES

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Çeşitli özel bankalardan emekli olan bir grup, Adana'da Atatürk Parkı'nda, bayram ikramiyelerini alamadıkları için eylem yaptı.

Atatürk Parkında bir araya gelen Yapı Kredi, Akbank ve Şekerbank emeklileri hükümete seslendi.

Emekliler adına konuşma yapan Ali Alphan “12 milyon SGK emeklisine bayram ikramiyesi verilirken bize neden verilmiyor, biz üvey evlat mıyız, devlet vatandaşı arasında ayrım yapar mı” dedi.

‘İKRAMİYELERDEN FAYDALANAMADIK’

Alphan, şöyle devam etti:

“18.5.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de bazı değişiklikler yapılmış ve buna göre 5510 sayılı kanuna Ek 18 . Madde eklenmiştir. Bu maddeye göre kanun, özel banka sandıklarını kapsamadığı için devletin SGK ve BAĞKUR emeklilerine ödediği bayram ikramiyesinden faydalanamadık. Mağdur edildik. Bu kanun Anayasaya aykırıdır. Bu mağduriyetimizin sona ermesini istiyoruz.”

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