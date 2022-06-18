Eski bakan akaryakıt zamlarını deveye binerek protesto etti

Pakistanlı eski bakan Fawad Chaudhry, akaryakıt zamlarını deveye binerek protesto etti.

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Pakistanlı eski bakan Fawad Chaudhry, akaryakıt ürünlerinde yaşanan fiyat artışını deveye binerek protesto etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chaudhry, etrafındaki kalabalıkla birlikte akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için ağabeyiyle deveye bindi.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 59 PAKİSTAN RUPİSİ

Punjab eyaletindeki Kanyal yolu açılışı için deveye bindiğini belirten Chaudhry, akaryakıt fiyatları nedeniyle deveye binmenin arabaya binmekten daha iyi olduğunu söyledi.

Akaryakıt fiyatları, benzinin litre fiyatının 24 Pakistan rupisi (1.98 Türk lirası) ve motorinin 59 Pakistan rupisinin (4.88 Türk lirası) üzerine çıkmıştı.

20 GÜNDE ÜÇÜNCÜ ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan, Pakistan'da akaryakıt fiyatlarına 20 gün içinde 3'üncü kez zam gelmesi sonrası zamlı fiyatlar yürürlüğe girmeden akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Ülkede Petrolden Sorumlu Devlet Bakanı Musadiq Malik ise, hükümetin son zammı açıklamadan önce ayrıntılı olarak görüştüğünü ifade ederek şöyle demişti:

“Bu karar, her yıl 9 milyon ton petrol ve 8.8 milyon ton mazot ithal ettiğimiz için alındı ve fiyatı artırmasaydık, hükümet aylık 100 milyar Rupi üzerinde bir zarara uğrayacaktı. Hükümet aldığı önlemlerin sorumluluğunu kabul ediyor ve zor kararlar alarak ülke için yeni bir yol belirleyecek.”

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