Pazarcı esnafı tezgâh açamaz hale geldi

Muğla Marmaris'teki bazı semt pazarlarında esnafın bir bölümü, ürün pahalandıkça zarar ettikleri gerekçesiyle tezgâh açmamaya başladı. Tüketiciler ise aşırı fiyatlar nedeniyle pazara gidemiyor. SÖZCÜ, Marmaris’in Siteler Mahallesi’nde kurulan pazarda esnafın nabzını tuttu.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pazar yerlerindeki fiyat tabelaları, artan enflasyon ve hayat pahalılığının adeta birer belgesi.

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı semt pazarlarında esnafların bir bölümü her geçen gün yükselen fiyatlar karşısında “Ürün pahalandıkça zarar ediyoruz” diyerek tezgâh açmıyor.

Tüketiciler de aynı sıkıntıyı yaşadıklarından doğru dürüst pazara da gidemiyor.

Bir kısmı ise akşam saatlerini tercih ederek fiyatların düşmesini bekliyor.

SÖZCÜ, Marmaris'in Siteler Mahallesi’nde kurulan pazarda esnafın nabzını tuttu.

ETİKETLER CAN SIKIP, CEP YAKIYOR

Levhalardaki rakamlar vatandaşa yansıyan enflasyonu işaret ederken, eskiden ana baba günü olan pazar yerlerindeki tenhalık, pahalılığın nasıl can sıktığını ve cep yaktığını simgeliyor.

Artan fiyatlardan sadece tüketici değil, pazar esnafı da dert yandı.

Bin TL yakıt parası harcayıp Fethiye ve civarından aldığı ürünleri Marmaris'te kurulan pazarlarda sattığını kaydeden Mustafa Demirtaş (41), hızla artan fiyatların zarar etmesine yol açtığını belirterek şöyle konuştu:

“Görüyorsunuz pazarda neredeyse kimse yok. Vatandaş fiyatlar yüzünden değil alışveriş yapmak, tezgâha yanaşmak, hatta pazara gelmekten korkar oldu. Durum böyle olunca biz de ürünü satamaz, zarar eder hale geldik.

Örnek verecek olursak, kilosu 16 TL'ye çeri domates alıyor, 20 TL'ye satışa çıkarıyorum. Haftada üç pazar yerinde tezgah açıyorum. Satılmayınca üçüncü tezgahta fiyatı 13-15 TL'ye düşürüyor zararına satıyorum. Yoksa elimde kalacak çürüyecek. Bu kışı borç parayla geçiriyorum. Pahalılık böyle devam ederse geçinemeyeceğimden korkuyorum.”

TAZE FASULYE 30, PATLICAN 35 TL

Pazar fiyatlarında yine en cep yakanı kilosu 35 TL olan patlıcan ile 30 liradan satılan taze fasulye.

Kaldı ki patlıcan Marmaris'e 145 kilometre uzaklıktaki Fethiye'den getiriliyor. Daha uzak yerlerde fiyatları artık kimse düşünmek bile istemiyor.

Atom marul tane 10-12, ilçenin her tarafında yetişen limon bile en ucuz yerde 6 TL. demeti inceltilmiş maydanoz 4, domates 20, biber çeşitleri 15-30 TL.

İlginizi Çekebilir Kullanmadıkları suya ücret talep edilen çiftçi isyan etti

İlginizi Çekebilir Çiftçinin kullandığı mazotta 'KDV yüzde 1'e düşürülsün' talebi