Pazarlar yangın yerine döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ısrarla, “fiyatlar düşecek” demesine rağmen vatandaş etiketlerde hiçbir değişim yaşanmadığını, aksine fiyatı artan ürünler olduğunu söyledi.

Batuhan SERİM

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Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından gözler etiketlere çevrildi. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ısrarla, “fiyatlar düşecek” demesine rağmen vatandaş etiketlerde hiçbir değişim yaşanmadığını, aksine fiyatı artan ürünler olduğunu söyledi.

Sözcü, İstanbul'da Beşiktaş ve Beylikdüzü'nde pazar etiketlerini fotoğrafladı, Şişli Feriköy pazarında vatandaşlarla konuştu. En temel sebze meyvelerin fiyatları el yakıyor.

Domatesin kilosu 10 lira, kapya biber 16 lira, elma 10 liraya satılıyor. Vatandaşlar alım gücünde büyük kayıp yaşadıklarını söylerken pazarcı esnafı da bazı etiketlere yarım kilo fiyatlarını yazdıklarını, onu da alamayan vatandaşların taneyle alışveriş yaptığını belirtti.

MİLLETİN GÖZÜ GÖRMÜYOR MU?

Bir vatandaş “Eskiden 100 liraya bir sürü şey alıyorduk ama şimdi alamıyoruz. Ne yapacağız? Fakir ne yapsın? Bakkala gidiyoruz pahalı, pazara gidiyoruz pahalı. Yalan söylüyorlar. Milletin gözü görmüyor mu? Bak fiyatlara…” diye isyan etti. Başka bir vatandaş da “150 lirayla geldim, istediklerimi alamadım. Eskiden 50 liraya pazar arabasını dolduruyordum, şimdi bir kıvırcık 6 lira, biberin kilosu 16-17 lira. Neyle alayım? Yarım kilo domatesi 7.5 liraya aldım” dedi.

Vatandaş 3 tane biber alıyor

Pazarcı Barış Yılmaz, işlerinin çok kötü olduğunu belirterek, “Millet alamıyor. Etiketlere kilo fiyatını yazıyorduk, artık yarım kilo fiyatını yazıyoruz. Vatandaş kiloyla alamıyor. 250 gram bile alamayan var. 3 tane biber alan var. Nasıl olacak bilmiyoruz. Allah sonumuz hayretsin” ifadelerini kullandı.