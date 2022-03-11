Perakende satış hacmi ocakta azaldı

Perakende satış hacmi ocakta önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2022 dönemine ait Perakende Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre perakende satış hacmi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarken bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 73,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 53,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 77,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 106,1 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,9 arttı.

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