Petrol fiyatlarında Çin etkisi

Petrol fiyatları, Çin'in Şanghay bölgesindeki karantina uygulamalarının ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle düştü.

Sozcu.com.tr

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Şanghay’da devam eden karantina uygulamaları ve ABD’de faizlerin artırılmasının küresel ekonomide büyümeye ve petrol talebine zarar verebileceği yönünde kaygıların kuvvetlenmesiyle petrol fiyatları geçen hafta verdiği kayıpları artırarak iki haftanın dip seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatları, Fed’in faiz politikası, Çin’deki karantinalar ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uygulamayı planladığı yaptırımların seyri ile belirlenmeye devam etti.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı açılışın ardından 103,41 dolar ile 12 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Brent petrolün fiyatı sabah saatlerinde 104 dolar seviyesinden işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü de gün 12 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi görerek yüzde 3 düşüşle 99 dolara geriledi.

PETROLDE ÇİN ETKİSİ SÜRÜYOR

Çin, pandemide sıfır vaka politikası uyguladığı için birçok şehir karantinaya alınmış durumda. Pekin bölgesinde yaşayanlara, bölgede yeni vakaların ortaya çıkmasının ardından bugünden itibaren üç günlük virüs testi yapmaları söylendi. Şanghay ise karantinanın dördüncü haftasına giriyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’de yaşanan karantinalar petrol talebine yönelik beklentilerin düşmesi nedeniyle fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Bloomberg’e göre, nisanda Çin’in benzin, motorin ve havacılık yakıtı talebinde yüzde 20’ye varan düşüş bekleniyor.

YAPTIRIMLAR FİYATI KÖRÜKLEYEBİLİR

Petrol piyasaları, Çin’deki corona virüs salgınındaki gidişatın talepte yaratacağı etkiyi takip ederken bir yandan da Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı arz sorunlarını da izliyor.

Enerji fiyatlarında sıçramaya neden olan savaş, küresel enflasyonu körüklerken diğer yandan AB, Rusya’dan petrol ithalatını kısıtlamaya yönelik önlemleri tartışıyor. AB’nin olası bir yasak kararı zaten sıkışık olan piyasayı daha da sarsabilir ve fiyatları yükseltebilir.

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