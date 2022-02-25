Petrol ve altında sert dalgalanma

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından dün sert yükselen altın ve petrol fiyatları gece saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladığı konuşmasının ardından geri çekildi. Gece saatlerinde sert geri çekilen fiyatlar sabah saatlerinde bir miktar yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, dün Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon nedeniyle yaşadığı sert yükselişin ardından küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar toparlamasıyla 1,5 yılın zirvesinden, petrol fiyatları ise son 8 yılın zirvesinden geriledi.

Dün ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya askeri operasyon düzenlemeye başlayan Rusya’ya ekonomik yaptırımlarla karşılık vermesinin ardından petrol ve altın fiyatları zirveden sert bir şekilde aşağı çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden dün ülkesinin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. ABD başlıca Rus bankaları ve kamu şirketlerine yaptırım başlatırken Rusya’nın dolar ile iş yapmasını zorlaştırdı. Ancak ABD Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i yaptırım kapsamına almadı ve Rus bankalarının SWIFT ödeme sistemi ile bağlantısını kesmedi.

PETROL GERİ ÇEKİLDİ

Yaptırımların açıklanmasının ardından petrol arzının Rusya’ya yönelik herhangi bir yaptırımdan etkileneceğine dair ilk endişeler hafifledi ve fiyatlar dünkü ralliden sonra sert bir şekilde geri çekildi.

Brent Petrol dün askeri operasyonun ardından varil başına 100 dolar seviyesini kırarak 105 dolara kadar tırmanmıştı. Biden’ın konuşmasının ardından gece saatlerinde 94 dolara kadar gerileyen Brent, sabah saatlerinde 97 doların üzerinde işlem gördü.

PİYASA KISMEN TOPARLANDI

Açıklamanın ardında küresel piyasalarda ise risk iştahı bir miktar toparlamış durumda.

Nasdaq vadeli işlemleri dün akşam saatlerinde verdiği kayıpların bir kısmını geri alırken, kripto para piyasalarında da toparlanma görüldü. Güvenli liman altın da risk iştahının toparlamasıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi.

ALTINDA DALGALI SEYİR

Ons altın, haftaya 1893 dolar seviyesinden başladı. Sonrasında Ukrayna’dan gelen haberlerle dalgalı bir seyir izlerken Rusya'nın Ukrayna'ya asker yollamasıyla hızla yükselerek dün 1974 doları gördü.

Ancak Biden’ın dün geceki konuşması ve ABD borsalarındaki kayıpların geri alınması ile birlikte küresel risk iştahının da toparlanmasıyla altın fiyatları geriledi. Gece saatlerinde 1884 dolara kadar çekilen altın sonrasında tekrar yükseldi. Altın spot piyasada sabah saatlerinde ons başına 1912 dolar seviyesinde bulunuyor.

Haftaya 820 TL’den başlayan gram altın, spot piyasadaki dalgalanmayla birlikte Dolar/TL’deki fiyatlamayı da izliyor. Dün 915 TL’ye çıkan gram altın sabah saatlerinde 859 TL seviyesinde işlem gördü.

Petrol ve altın fiyatları ile borsadaki seyir aynı zamanda Rusya’nın askeri ilerleyişinin hızını da yakından izliyor.

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