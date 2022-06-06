Petrol’de Suudi Arabistan ve Çin etkisi: Yükseliş devam ediyor

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın temmuz ayı petrol satış fiyatını yükseltmesinin ve Çin'deki kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından haftaya varil başına 120 doların üzerine çıkarak başladı.

Sozcu.com.tr

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Petrol piyasalarında Suudi Arabistan’ın Asyalı müşterilerine yaptığı zam ve Çin’in başkenti Pekin’de bazı salgın önlemlerinin gevşetilmesi fiyatları yükseltti.

OPEC+ ülkelerinin önümüzdeki iki ayda üretimi artırma kararına rağmen Suudi Arabistan’ın fiyat artırımına gitmesi, petrol piyasasında arz sıkışıklığının devam ettiğine işaret etti.

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, Asyalı müşterilerine sevk ettiği petrolün varilinde 2,10 dolar zam yaptı. Piyasada beklenti 1,50 dolarlık bir zam yapılması yönündeydi. Zam sonrası gösterge petrolün üzerinde 6,50 dolarlık fiyat farkı oluştu.

ÇİN ETKİSİ

Çin’de ise Şanghay’daki karantinanın kalkmasının ardından Pekin’de de bazı corona virüsü önlemlerinin gevşetilmesine karar verildi. Bazı bölgelerde toplu taşımanın yeniden başlaması, restoran, sinema ve ofislerin de yeniden açılması öngörüldü.

Çin’deki kısıtlamalar, petrol piyasasında talep endişeleri yaratmış, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Çin’de talebin düşeceği beklentileri petrol fiyatlarını aşağı yönlü bastırmıştı. Ancak halihazırda sıkışık olan petrol piyasasının önündeki Çin engelinin de yavaş yavaş ortadan kalkması ile birlikte fiyatlar tırmanışa devam etti.

PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Brent ham petrolün varil fiyatı erken saatlerde 121,95 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0,8 yükselişle 120 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü. Brent Cuma gününü de yüzde 1,8 artıda kapatmıştı.

ABD (WTI) ham petrol vadeli işlemlerin varil fiyatı üç ayın zirvesi olan 120,99 doları gördükten sonra yüzde 0,8 yükselişle 120 dolar civarında işlem gördü. ABD petrolü Cuma günü yüzde 1,7 yükselmişti.

AKARYAKIT FİYATLARINA DA YANSIYOR

Piyasalar bu gelişmeleri izlerken petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış akaryakıta da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

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