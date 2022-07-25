Piyasalar Fed’in hamlesini bekliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı kararlar, resesyon endişesi yaşayan küresel piyasaları doğrudan etkileyebilir.

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Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar ile yoğun veri gündemine çevrildi. ABD'de açıklanan şirket bilançolarında şirketlerin büyük kısmının beklentilerin üzerinde kârlılık açıklaması, sıkılaştırıcı para politikaları ve enflasyonun, şirket karlılıkları üzerinde korkulduğu kadar etkili olmadığını gösterdi.

KRİTİK TOPLANTI

26-27 Temmuz'da toplanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarihi bir adım atacak. FOMC yetkililerinin yaptığı açıklamalar bu toplantının oldukça kritik olacağın gösteriyor. Para piyasalarında Fed'in temmuzda yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor. Ülkede bu hafta açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri aşması risk iştahını beslerken, artan resesyon endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor. Fed'in faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşirken, Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, oynaklığın artacağına işaret ediyor

Tüm dünya piyasaları yarın ve çarşamba günü toplanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'ne çevrilirken, ağırlıklı olarak 75 baz puanlık bir artış bekleniyor.

Alınacak kararın, resesyon endişeleri ile birlikte piyasaları doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor. Analistler, bu hafta hem Fed kararları hem de yoğun veri takvimi nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli hareket etmelerinin faydalı olacağını söyledi.