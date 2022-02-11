Piyasalarda Ukrayna depremi: Altın ve petrol fırladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ve bu birliklerin her an Ukrayna'ya girebileceğini söylemesi üzerine piyasalarda sert hareketlilik yaşandı.

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Reuters’ın geçtiği habere göre, Washington’un Rusya’nın Ukrayna yakınlarına daha fazla asker yığdığı ve bir işgalin her an gelebileceği konusunda uyarması üzerine ABD hisse senetleri Cuma günü öğleden sonra işlemlerinde keskin bir düşüş yaşadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından altının ons fiyatı yüzde 1.8 artarak 1850 dolar seviyesini aştı. Petrol fiyatları da Ukrayna ile ilgili haber akışının ardından %4'ten fazla yükselerek 93 dolara çıktı.

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