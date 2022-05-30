Pompa halktan alıp devlete boşaltıyor

7 ayda benzin yüzde 197, motorin fiyatı yüzde 187 zamlanırken benzinin vergi yükü yüzde 395, motorinin vergi yükü de yüzde 354 arttı.

Erdoğan SÜZER

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Çiftçiye tarlasını ektirmeyen, esnafa kontak açtırmayan akaryakıt zamları devlete para yağdırıyor. SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, son 7 ayda dolar kuru yüzde 72, petrol fiyatları yüzde 35, akaryakıt fiyatları da yüzde 197 arttı. Ancak aynı dönemde vatandaşın satın almaya cesaret edemediği akaryakıt üzerindeki devletin vergi kazancı yüzde 395, yani yaklaşık 5 kat birden arttı. Zamlardan önce hükümet her 100 liralık benzinden 15 lira vergi alıyordu. Şimdi 25 lira alıyor. Devletin akaryakıttan 4 aylık vergi kazancı 5 milyar liraydı, şimdi 22.5 milyar lira oldu.

VERGİ POLİTİKASI ETKİLİ

Daha 7 ay öncesine kadar litresi 8.41 liraya satılan benzinin, 8.16 liraya satılan motorinin bugün 25 liraya ulaşmasında artan petrol ve döviz kurları gerekçe gösteriliyor. Ancak devasa artışta hükümetin vergi politikası da kritik rol oynuyor. 7 ay önce her 100 liralık benzinin 15.2 lirası vergiye giderken bugün 25.4 lirası gidiyor.

Geçen yıl 28 Ekim'de vatandaşın aldığı her bir litre benzine ödediği 8.41 liranın 1.28 lirası vergi olarak devletin kasasına gidiyordu. Bugün benzine ödenen 25 liranın tam 6.34 lirasını devlet alıyor. Aynı şekilde 7 ay önce motorine ödenen 8.16 liranın 1.24 lirası vergiden oluşurken bugün 23.43 liraya bir litre motorin alanlar devlete 5.63 lira vergi ödemek zorunda kalıyor. Bu süre içinde benzin fiyatları yüzde 197, motorin yüzde 187 artarken devlete ödenen vergi yükü benzinde yüzde 395, motorinde yüzde 354 arttı.

ÖTV GELİRİ 4.4 KAT ARTTI

Vergi yükündeki artış devletin vergi tahsilatlarına da yansıdı. Eşel mobil sisteminin uygulandığı geçen yılın son 4 ayında akaryakıt satışları üzerinden devletin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kazancı 5 milyar 113 milyon lira olmuştu. Eşel mobilin kaldırıldığı bu yılın ilk 4 ayında ise ÖTV tahsilatı 22 milyar 569 milyon liraya çıktı. Hükümet kendi koyduğu ÖTV'den bir de KDV aldığı için tahsilat aynı döneme göre 6 milyar liradan 26.6 milyara çıktı.