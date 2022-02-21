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Putin konuştu, altın ve petrol yükseldi

Rusya - Ukrayna gerginliğine yönelik açıklamalarla bir süredir dalgalı seyir izleyen piyasalar Putin’in iki bölgenin bağımsızlığını tanınacağına yönelik açıklamasıyla sarsıldı.

Yayınlanma: 23:12 - 21 Şubat 2022 Güncellenme:
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Putin konuştu, altın ve petrol yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Putin, Donetks ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

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Putin'in ABD başta olmak üzere Batı'ya ve NATO'ya ilişkin mesajları piyasaları olumsuz etkiledi.

Ham petrol fiyatları yüzde 2 artışla 93 dolar seviyesine çıktı. Doğalgaz fiyatları ise yüzde 6 yükseldi.

Son günlerde Rusya – Ukrayna gerginliği nedeniyle değer kazanan ons altın Putin'in açıklamaları ile yeniden 1900 dolar seviyesini aştı.

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