Reuters: İktidara yakın kaynaklar Nebati ile ilgili endişelerini dile getirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili Reuters'ta yer alan analizde AKP'li bazı kaynakların görüşlerine yer verildi. Endişeli olduğunu aktaran kaynaklar "Böylesine çalkantılı bir zamanda ekonomiyi yönetmek için Nebati yerine daha piyasa dostu bir figür seçebilirdi" şeklinde görüş bildirdi.

Sozcu.com.tr

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İngiliz haber ajansı Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati üzerine bir analiz yayınladı.

Nebati’nin “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” gibi sözlerine de yer verilen analizde AKP’li bazı kaynakların endişeli olduğu ve daha piyasa dostu bir figür beklediği aktarıldı.

Orhan Coşkun and Ali Küçükgöçmen imzasıyla yayınlanan analizde Nebati’nin açıklamalarıyla piyasaları şaşırttığı belirtildi.

ENDİŞELİ AKP’LİLER VAR

Nebati’nin söylemlerinin analiz edildiği haberde bazı iktidar kaynaklarının da Nebati ile ilgili endişe içinde oldukları aktarıldı.

Haberde, hükümete yakın bazı kaynakların Türkiye’nin böylesine çalkantılı bir zamanda ekonomiyi yönetmek için daha piyasa dostu bir figür seçilmesine dair görüşlerini ilettikleri belirtildi.

NEBATİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SUSKUN

Reuters’ın ulaşmaya çalıştığı Nebati konu ile ilgili bir dönüş yapmadı. Maliye Bakanlığı Sözcüsü ise bakanın rolüyle ilgili sorulara yanıt vermedi. Cumhurbaşkanlığı da yorum talebine yanıt vermedi.

Reuters’a konuşan AKP’li bir yetkili ise küresel ekonominin “zor bir durumda” olduğu bu dönemde Nebati’nin yeni düzenlemeler uygulayarak ve cumhurbaşkanı ile yakın çalışarak liranın çöküşünü engellediğini söyledi. Yetkili, “Bazı karamsar yorumlar yapılıyor ancak Nebati’nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum” dedi.

‘EKONOMİ EĞİTİMİ ÇOK AZ BİR HİKAYE ANLATICISI’

Ayrıca Nebati’nin bakan yardımcısı olarak çalıştığı dönemde onunla ilişkileri olan bir iş insanı, onu dışa dönük ve ekonomik eğitimi çok az olan bir “hikaye anlatıcısı” olarak tanımladı.

Nebati’nin bakan yardımcılığı döneminde şahit olduğu bir olayı aktaran kaynak, “Bir gün yabancı yöneticilerle yapılan bir yatırım toplantısında sorulan sorulara yanıt vermek yerine çocukluğunu anlatmaya başladı. Yöneticiler toplantının sonunda hiç bir yatırım taahhüdü vermeden oradan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

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