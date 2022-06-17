Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 ayda 48 bin yolcu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde, "Bu uçakları doldurun" çağrısı yaptı, Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ayda 48 bin 103 yolcu kullandı.

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5 yılda tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, 14 Mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin katılımıyla hizmete açıldı.

Rize-Artvin Havalimanını 1 aylık dönemde 372 uçuşla, 48 bin 103 yolcu kullandı. Erdoğan, “Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne Rize'ye ne de Artvin'e yakışır. Bu uçakları doldurun ki bu gidip gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin” diyerek çağrı yapmıştı.

(DHA)

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