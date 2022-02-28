Ruble yaptırımlar nedeniyle çakıldı

Batılı devletlerin Ukrayna'nın işgaline karşılık olarak Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ruble yüzde 30 değer kaybederek yeni bir rekor kırdı. Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya dönük askeri müdahalesi nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin uyguladığı finansal yaptırımların ardından haftanın ilk işlem gününde Ruble çakıldı.

Batılı ülkelerin Rusya’yı swift sisteminden çıkarma kararı alması sonrası Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 30 geriledi. Geçtiğimiz haftayı 83 seviyesinden kapatan Dolar/Ruble kuru 108 seviyesine yükseldi. Ruble şubat ayında en kötü performans gösteren gelişen piyasa para birimi oldu.

BORSA ÖNLEMİ

Ayrıca Moskova Borsası, bugün normalden yaklaşık üç saat sonra döviz ve para piyasası ticaretine başlayacağını açıkladı.

Öte yandan, dolar Ukrayna’daki gerilimden destek buldu. ABD dolarının değerini ölçen Dolar endeksi cuma günü kapandığı 96,57 seviyesinin oldukça üzerinde kalarak en son 97,24 seviyesini gördü.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasının ardından batılı güçler çeşitli finansal yaptırımları ard arda açıkladı. Rus askeri araçları dün, Ukrayna’nın en büyük ikinci şehrine girdi ve patlamalar dördüncü günde de petrol ve doğalgaz tesislerini sarstı.

ABD ve müttefikleri karşılık olarak bazı Rus bankalarını uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı almıştı. Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası varlıklarını dondurmak da atılacak adımlar arasında bulunuyor ve önümüzdeki günlerde yaptırımın uygulanması bekleniyor.

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