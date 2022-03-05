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Rus Aeroflot tüm yurt dışı uçuşlarını durduruyor

Rusya'nın en büyük havayolu firması Aeroflot, 8 Mart itibarıyla Belarus hariç tüm yurt dışı uçuşlarını durduruyor.

Sozcu.com.tr
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Rus Aeroflot tüm yurt dışı uçuşlarını durduruyor

Rusya’nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot, 8 Mart’tan itibaren Belarus hariç tüm yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Kararı, Rusya merkezli TASS haber ajansından aktaran Reuters, Rusya’nın havacılık otoritesinin, yabancı firmalardan kiraladıkları uçakları kullanan firmalara 6 Mart’tan itibaren yurt dışı uçuşlarını durdurma çağrısı yaptığını yazdı.

ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) başını çektiği birçok ülke, hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve sonrasında Batılı ülkelerinin yürürlüğe koyduğu sert ekonomik yaptırımlar, Rus ekonomisinin dünyayla bağlantısını ciddi şekilde zorlaştırmıştı.
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