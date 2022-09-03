Rus doğalgazı kesildi: Avrupa’yı zorlu bir kış bekliyor

Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya sevk ettiği doğalgazı kesmesiyle birlikte bölgede yaşanan enerji krizinin büyümesi bekleniyor. Kesinti devam ederse bu durum haneleri, fabrikaları tehlikeye atabilir.

Sozcu.com.tr

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Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Bu durum halihazırda enerji sorunları ile boğuşan Avrupa’nın ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

Dün Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi. Rus şirket arıza nedeniyle akışın durduğunu söylese de açıklamanın G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat tavanı uygulayacağı haberlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Dün G7 ülkeleri Rusya'nın petrol ihracatına bir fiyat sınırlaması mekanizması uygulamayı kabul etmişti. G7 ülkeleri bu hamle ile Kremlin'in Ukrayna'daki savaşı finanse etme kabiliyetini azaltmayı ve yükselen enerji fiyatları karşısında tüketicileri korumayı amaçlıyordu.

AVRUPA KRİZİN EŞİĞİNDE

Rusya’nın doğalgaz kesintisinin G7’ye misilleme olduğu düşünülüyor. Kesintinin ne zaman sona ereceği bilinmezken bunun uzun sürmesi dünyanın en büyük ekonomileri arasında olan Avrupa ekonomilerini derinden etkileyebilir.

Gaz kesintisi devam ederse bu durum haneleri, fabrikaları tehlikeye atacak. Bu da Avrupa ekonomilerinin ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bu durumun Rusya’ya karşı Ukrayna’yı desteklerken Avrupa’nın elini zayıflatması bekleniyor.

ABD, AVRUPA’YA ÖNCELİK VERECEK

Avrupa, Rusya’dan gelen gaz akışının bir süredir düşük olması nedeniyle depolamasını geliştirmeye çalışıyordu. Buna rağmen uzmanlar özellikle ısıtma sezonunun sonuna doğru stokların azalması durumunda durumun kötüleşeceği görüşünde. Öte yandan Avrupa’da şiddetli soğukların yaşanması ihtimali de krizi derinleştirebilir.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunanABD başkanlık küresel altyapı özel koordinatörü Amos Hochstein, “Ortalama bir kış geçirirsek, Avrupa’nın inşa edebildiği depolama düzeyi ve talep kısıntısı konusunda sorun yaşamayız” dedi.

Dün akşam Bloomberg televizyonuna konuşan Hochstein “Ancak hava daha da soğursa, açıkçası daha fazlasını yapmamız gerekecek” dedi. Hochstein ayrıca ABD’nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satışında Avrupa’ya öncelik vereceğini belirtti.

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