Rus parası Erdoğan’ı kurtarmaz

Ekonomist Atilla Yeşilada, "Kapsamlı bir istikrar paketi açılmadığı sürece Rusya ya da Suudi Arabistan'dan milyar dolarlar gelse bile ancak enflasyonu patlatmaya yarar" dedi.

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Türkiye ve dünya siyasetinin Türkiye ekonomisine yansımasını değerlendiren Atilla Yeşilada, Rusya ve Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin, “Rus-Arap parası Erdoğan'ı kurtarmaz” yorumunu yaptı. Yeşilada, Dr. Artunç Kocabalkan ile katıldığı youtube programında şu yorumu yaptı:

50 MİLYAR DOLAR GELSE

“Rusya’dan bize daha fazla para gelebilir. Rusya’nın bizden ‘yaptırımların etrafından dolaşmaya yardım etme’ beklentisi var ama Suudi Arabistan’ın Türkiye ile ilgili bir beklentisi yok. Diyelim ki; Rusya’dan 50 milyar dolar geldi. Bu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim kazandırır mı? Kazandırmaz. Tek oy bile getirmez. Yüzde 80 enflasyon üretiyoruz; para geldi, harcamaları iki misline çıkardın, ne olur enflasyon? Yüzde 160’a çıkar. Türkiye’de harcamalar cari açığa sıçradığı için Putin’in verdiği paranın büyük bölümü cari açığı finanse etmeye gider. Ayrıca gelecek paranın büyük bölümü iktidara yakın isimlere gider.”

GÜÇLÜ TL DE ZARAR

Atilla Yeşilada ekonominin önündeki en önemli çıkmazı şöyle ortaya koydu: “Bundan sonra dolar TL’nin değer kazanması da Erdoğan’a oy kazandırmaz. Türkiye’de halkın derdi işsizlik, yoksulluk. Bunları TL değer kazansa da çözemiyorsun. TL’nin değer kazanması da bundan sonra harcamalar tarafından enflasyonu körükleyecek bir etki yapacaktır.” Yeşilada bundan sonra enflasyonun denetlenmesi için araç olarak kredi miktarının seçildiğini belirterek, “İş dünyasının şikayetleri de bundan” dedi.

Seçimler yaklaştıkça kur korumada çözülme olur

Atilla Yeşilada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) dolar farkını ödemeyeceğim” çıkışını “Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında bir finans satrancı oynanıyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ‘aldığın kararların faturasını seçimden sonra benim kazanacağım döneme atamazsın, kendi döneminde sonuçlarıyla yüzleş’ diyor” şeklinde yorumladı. Yeşilada, marttan itibaren seçimlere yaklaştıkça KKM’den çok hızlı bir çözülme görüleceğini söyledi.

Yeşilada'dan tahminler:

1- Fed, faizi yüzde 4.75’ten önce durmayacak.

2- Euro/dolar paritesi 1’in altına düşer.

3- S&P’de sert satış olur.

4- Altında 1.600 dolar görülür.

5- Gelişmekte olan ülkelerde büyük sıkıntı yaşanacak ama bu bizi etkilemez çünkü bize girip çıkan bir yabancı sermaye yok.