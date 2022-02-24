Rusya krizi ekmeğimizi tehdit ediyor

Savaş riski, buğday fiyatlarında hasat öncesi beklenen indirimi engelledi. Fırıncılar ucuz ekmek için indirimli undan sonra indirimli elektrik istedi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya-Ukrayna gerilimiyle savaşın kapıya dayanması Türkiye'de ekmek, un ve buğdayda olası riskleri yeniden gündeme getirdi. Stoklar ve hasat dönemi yakın olduğu için ekmekte Rusya kaynaklı zam baskısı oluşmadı. Ancak asgari ücret, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlar ekmek zammını zorluyor.

Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendiren Tarım Bakanlığı yetkilileri, olası bir savaş durumunda buğday, un ve ekmekte kıtlık olmayacağını söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) depolarıyla limanlarda yeterince stok bulunduğunu belirten yetkililer, “Rusya kaynaklı kıtlık ya da aşırı fiyat artışı yaşanması mümkün değil. Her yerde buğday var. Rusya ucuz, ancak ihtiyaç halinde Arjantin, AB ülkeleri, Polonya ya da Bulgaristan'dan buğday alma imkanı her zaman var. 2-3 ay sonra hasat dönemi başlayacağı için endişe gerektirecek hiçbir durum yok” dedi.

‘ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Uluslararası piyasayı yakından takip ettiklerini, en son Ürdün'ün açtığı buğday ihalesinde fiyatların yükselmediğini anlatan yetkililer, “Hasat öncesi piyasalarda fiyatın düşmesini bekliyorduk, savaş riski o düşüşü engelledi” dedi.

Yetkililer, içeride un fabrikalarının elinde un stokları oluştuğunu, unu satacak yer aradıklarını belirtirken, ekmekte buğday ya da un kaynaklı bir zammın söz konusu olamayacağını söylediler. Yetkililer, yeni bir kuraklık yaşanmaması durumunda buğday fiyatlarının normal

seyredeceğini ifade etti.

Ucuz ekmek için ucuz elektrik şart

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmekte Rusya kaynaklı zam baskısı oluşmadığını belirtirken, asgari ücrete, elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta gelen zamların fırıncı esnafını çok zorladığını söyledi. Balcı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fırınlara ucuz un vermesi sayesinde ekmek fiyatlarının artmadığını belirtirken, “Ekmek üretiminde kullanılan elektriğin de fırınlara ucuz verilmesi için Enerji Bakanlığı'na başvuru yaptık” dedi.

Ankara ekmeğe 1 lira zam istiyor

Başkan Balcı, aşırı yükselen maliyetler nedeniyle fırıncı esnafının kâr elde etme değil, zarar etmeden ayakta kalma mücadelesi verdiğini, düşük kapasiteli birçok fırının kapanmak zorunda kaldığını söyledi. Balcı, halen İstanbul'da 210 gram ekmeğin 3 liraya, Ankara'da 200 gram ekmeğin 2.25 liraya satıldığını belirtirken Ankaralı fırıncıların ekmeğe 1 lira zam talep ettiğini belirtti.