Rusya’dan tarihi faiz artışı geldi

Yaptırımlarla sarsılan Rusya'da merkez bankası, politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Rus rublesi bu sabah yabancı para birimleri karşısında rekor değer kaybı yaşarken, Rusya Merkez Bankası’ndan faiz hamlesi geldi.

Banka, bu sabah politika faizini yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye yükseltti.

Karar öncesinde 117’ye kadar yükselen dolar/ruble kuru, faiz kararı sonrası 102 seviyesine kadar gerilese de cuma günkü 82 seviyesinin çok üzerinde hareket ediyor.

Ukrayna işgali gerekçesiyle Rusya’ya karşı ağır ekonomik yaptırımlar açıklayan ABD ve Avrupa Birliği, Rusya Merkez Bankası’nı da dün itibarıyla yaptırım kapsamına almış, bankanın 650 milyar dolara yaklaşan rezervlerinin önemli bir bölümünü kullanmasının da önüne geçmişti.

ENFLASYON OCAKTA YÜZDE 8,7 İDİ

Rusya'da ocakta yüzde 8,7 ile son altı yılın zirvesine çıkan enflasyonun daha da artması, bu paralel olarak da yüzde 9,5 seviyesinde olan merkez bankası politika faizinin daha da yükseltilmesi bekleniyordu.

2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve sonrasında gelen yaptırımların piyasaları sarsması nedeniyle Rusya Merkez Bankası, olağanüstü toplanıp faizi yüzde 10,5'ten yüzde 17'ye yükseltmişti.

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