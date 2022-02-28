Rusya’dan yurtdışına döviz transferine yasak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlarının yurt dışına döviz satmasını yasaklayan bir karar aldı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre 1 Mart itibarıyla Rusya’dan yurt dışına döviz cinsinden para transferi yapılması yasaklandı.
Aynı zamanda ihracat yapan şirketlerin bu yılın başından itibaren elde ettikleri döviz gelirlerinin yüzde 80’ini piyasaya satması şart koşuldu.
Rusya, rublenin dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmesinden sonra faiz oranlarını bugün iki katından fazla artırdı.
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranının yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarıldığını duyurdu.
Merkez Bankası’nın faiz kararı, ABD, AB ve İngiltere’nin Rus bankalarını finans piyasalarından dışlama kararının ardından geldi.
REKOR SEVİYEDE DÜŞMÜŞTÜ
Ruble, hafta sonunda bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift’ten dışlandığının ortaya çıkmasından sonra rekor seviyede düşmüştü.