Salıcı’dan Erdoğan’a: Elektrik, doğalgaz, akaryakıt da teftişe tabii tutulacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın market ve pazarlara yönelik "Hâlen zulüm etmeye devam ediyorsanız, tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz" sözlerini eleştirerek, "Madem bu konuda teftişe insanları çıkıyorsun niye doğalgaza, elektriğe, akaryakıta zam yapıyorsun? Oraya da bir teftiş gönder bakalım. Sayın Erdoğan'a sorumuz: Elektrik, doğalgaz, akaryakıt da teftişe tabii tutulacak mı?" diye sordu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

“VATANDAŞLARI İÇİ BOŞ GÖZLEMEYE, İÇİ BOŞ BAKLAVAYA MECBUR BIRAKTILAR”

Türkiye’nin bu yaz döneminde gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Salıcı, şunları söyledi:

* Çay, simit hesaplarıyla iktidara gelenlerin döneminde vatandaş içi boş gözleme, içi boş tost içi boş içli köfte, baklava yemeye mecbur bırakılıyor. Esnaf vatandaşın alım gücünün olmadığını, içi boş ürün satarak vatandaşı geri çevirmek istemediğini söylüyor. Tıpkı hazine gibi yiyeceklerimizin de içini boşalttı AKP iktidarı.

* Geldiğimiz noktada vatandaşa reva gördükleri şeyler, boş baklava, içi boş tost gibi şeyler. Ülkenin içini boşalttılar, hazinenin içini boşalttılar. Ülkenin arazilerini parsel parsel satıyorlar. Merkez Bankası’nın kasasında duran 128 milyar doları çarçur ettiler. Milletin cebini, cüzdanını, arabaların yakıt depolarını boşalttılar. Vatandaşları içi boş gözleme, içi boş baklavaya mecbur bıraktılar.

“ELEKTRİK, DOĞALGAZ, AKARYAKIT DA TEFTİŞE TABİİ TUTULACAK MI?”

Gıda ürünlerindeki artışları sıralayan Salıcı, Erdoğan’ın market ve pazarlara yönelik teftiş açıklamasını da eleştirdi. Salıcı, şöyle konuştu:

* AKP Genel Başkanı Erdoğan çıkıp, ‘Eğer vatandaşlarımıza hububatta, meyvede şurada, burada halen zulüm etmeye devam ediyorsanız, tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz’ diyor. Şimdi soralım AKP Genel Başkanı kimin sırtına binecek? Bu teftiş ekipleri ne yapmaya çalışıyor, bir tür fiyat kontrolü.

* Peki enflasyonu yüzde 50’ye getiren kim? TÜİK’in rakamlarına göre dahi yüzde 50 olan enflasyon ister istemez fiyatlara yansıyor. Biz biliyoruz ki enflasyon daha da üstünde. Madem bu konuda teftişe insanları çıkıyorsun niye doğalgaza, elektriğe, akaryakıta zam yapıyorsun. Oraya da bir teftiş gönder bakalım. Sayın Erdoğan’a sorumuz: Elektrik, doğalgaz, akaryakıt da teftişe tabii tutulacak mı?

“KDV İNDİRİMİ MUTFAKTAKİ YANGINI SÖNDÜRMEYE YETMEDİ”

Salıcı, KDV indirimi ve yüksek elektrik faturaları konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

* Son günlerde haberlerde sık sık iş yerlerine, atölyelere, fabrikalara gelen astronomik elektrik faturalarını hepimiz görüyoruz. Gıda ürünlerinde yüzde 7 KDV indirimi yapılsa da fiyatlar artmaya devam ediyor mu, etmiyor mu? Temel gıda fiyatlarındaki yıllık artış maalesef sürüyor.

* Gıda fiyatları bir yılda o kadar arttı ki gelen KDV indirimi mutfaktaki yangını söndürmeye yetmedi. Isınma, beslenme, sağlık, eğitim temel insan hakkı. Vatandaşlarımız temel insan haklarına erişmekte dahi sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlar gelirinin yarısını kiraya, diğer yarısını faturalara vermek zorunda kalıyor.

* Daha geçen yıllarda pandemide yalnız bırakılan esnaf bu defa faturalardan zor günler yaşıyor. İktidarın maliyet tabanında olmayan çözüm çabaları işe yaramıyor. Enerjide bütün bu konuştuklarımız yaşanırken EPDK sessiz kalıyor.

“KÜLFETİ BURADAN SIRTLANMAYA BAŞLAYALIM”

Salıcı, sözlerine şöyle devam etti:

* Herkes küpünü doldurmuş, iş külfete gelince bunu hep beraber sırtlanacakmışız. İBB’nin yoksula yardım için topladığı 6 milyon 200 bin liraya el koyanlar, dönüp vatandaşa diyorlar ki, ‘Gelin bu külfeti, ekonominin yaratmış olduğu sıkıntıyı hep beraber sırtlayalım’ diyorlar. Saray yanaşmaları, üç bey yerden maaş alan saray çevresi, dolar garantili iş alan beşli çete önce bir bu külfeti sırtlasın.

* Hadi gelin bu külfeti hep beraber sırtlanalım, beşli çetenin aldığı döviz garantili ihaleleri Türk Lirası’na çevirelim. Külfeti buradan sırtlanmaya başlayalım. Buyursun Sayın Erdoğan ve çevresi almış oldukları o 3-5 maaştan bir tanesini bağışlasınlar bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, “Hepimiz aynı gemideyiz” diyor. Ama kimimiz bu gemide birinci mevkide zevk-i sefa içinde yaşıyor, kimi üçüncü mevkide üşüyerek yaşıyor, kimimiz ambarda kaçak yolcu, kimimiz kürek mahkumu. Aynı gemide olmamıza rağmen gemide adalet yok.

“ANLAŞILAN EMİN AKBAŞOĞLU, ERDOĞAN’IN YAZDIĞI EKONOMİ KİTABINI OKUMUŞ”

Türkiye’deki hayat pahalılığıyla Avrupa ülkelerini kıyaslayan enflasyon hesabıyla sosyal medyanın gündemine düşen AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu’nun açıklamalarına da değinen Salıcı, şunları söyledi:

* İktidar yaramazlık yapınca arkadaşlarını gammazlayan çocuklara döndü. Emin Akbaşoğlu katıldığı programda inciler dizdi. Üstün zekasından dolayı neden Adalet ve Kalkınma Partisi daha üst görev vermemiş. Anlamıyoruz. Ekonomi yönetimi de bu kafada olduğu için Türkiye bu durumda. CHP bütün kadrolarıyla, örgütleriyle önümüzdeki dönem Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmeye hazır.

* Madem talimatla faiz düşürebiliyorsunuz sıfırlayın, vatandaş da bu dertten kurtulsun. Madem Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan’ın tezinin doğru olduğunu düşünüyorsunuz, buyurun buradan bakın. CHP’li belediyeler sosyal belediyecilik anlayışıyla sürekli zorda olan vatandaşın yanında olmaya devam edecek. Temel insan hakkı olduğunu düşündüğümüz konuların vatandaşa en ucuz fiyatla verilmesi pandemi döneminde oluşan bir fikir değil.

* Anlaşılan Emin Akbaşoğlu, Erdoğan’ın yazdığı ekonomi kitabını okumuş. Türkiye cumhuriyet tarihi boyunca yaşamadığı düzeyde ekonomik sorunlar yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi var. Bir an önce erken seçim çağrımıza kulak verilmesini istiyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklamasının hatırlatılması üzerine Salıcı, “Yeterince açık. Masadaki 6 liderden 5’i eğer bu konuda bir destek, bir açıklama yaparlar, aday gösterirlerse sayın genel başkan olabildiğince açık yanıt vermiş” ifadelerini kullandı.