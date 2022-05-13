Sanayi üretimi martta daraldı
Şubat ayında aylık yüzde 4,4 artan sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,8 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mart’a ilişkin Sanayi Üretim Endeksini açıkladı.
Buna göre, sanayi üretimi martta aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,6 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 Mart’ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.