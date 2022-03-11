Sanayi üretimi ocakta yüzde 2,4 azaldı

TÜİK'e göre, 2022 Ocak'ta sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 azalırken, yıllık yüzde 7,6 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Ocak’a ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 azalırken, yıllık yüzde 7,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 Ocak’ta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.

2022 Ocak’ta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

Ocak ayında sanayi tesislerinde elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanmıştı.

Sanayi tesislerine uygulanan 3 günlük elektrik kısıtlaması 29 Ocak'ta son bulmuş; doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülmüştü.

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