Bakanlık ile BOTAŞ’tan elektrik ve doğalgaz kesintisi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak’ta son bulacağını belirterek, doğalgazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak’tan itibaren yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürüleceğini ifade etti. Konuyla ilgili BOTAŞ'tan da açıklama geldi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sanayide yaşanan kesintilere değinen Dönmez, “Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

BOTAŞ’TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İran’dan gelen doğalgaz kesintisiyle ilgili BOTAŞ’tan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;

*Bilindiği gibi ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgaz arzının, İran tarafındaki doğalgaz iletim sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmişti.

*İran'dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup BOTAŞ'ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu % 40 kısıntı oranı 31.01.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile % 20'ye düşürülmüştür.

*Sanayicilerimize göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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