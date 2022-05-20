Savaş 3.5 milyar dolarlık ticareti gölgeleyemedi

Rusya ve Ukrayna’da önemli bir iş hacmine sahip olan ve bavul ticareti olarak bilinen ihracata imza atan, Laleli, Merter ve Osmanbey bölgelerinde hızlı toparlanma başladı.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi öncesinde 7 milyar dolarlık iş hacmine imza attığı tahmin edilen ancak geçen sene 3.5 milyar dolarlık bir ihracat yaptığı bilinen bölgede, 2022'nin kayıpsız olarak geçen seneki rakamları yakalaması bekleniyor. Savaşın ilk günlerinde durma noktasına gelen bölgede, Ruslar'ın normal dönemlerin yüzde 80'ine ulaştığını ve Ukraynalıların da dönmeye başladığını kaydeden Laleli Sanayi ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, “Ukrayna'da savaşın olmadığı yerlerde hayat normal seyrine dönmeye başladı” dedi.

EN BÜYÜK PAY RUSLARDA

Eyüpkoca, “Şu anda Ukrayna ile ticaret ise savaş öncesinin yüzde 20'sine kadar çıktı. İki ülkenin Laleli'deki ihracatındaki payı yüzde 55 seviyesinde” bilgisini verdi. Laleli, Osmanbey, Merter bölgesinin ticaret hacminin, geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolara kadar çıktığını kaydeden Eyyüpkoca, “16-17 milyar dolarları bulduğu dönemler de oldu. Daha önce yüzde 70 pay alan Rusya, yüzde 35'e gerilemiş durumda. Rusya'dan önce Polonya en yüksek payı alıyordu” dedi.

Bütün yaz çalışsak yetişemezdik

Rusya'da 10 bin dolar olan yurtdışı transfer limitinin 50 bin dolara çıkarıldığını hatırlatan Gıyasettin Eyyüpkoca, şöyle devam etti: “Rusya normale dönmeye başladı. Charter uçuşlar başladı, turizmi de iyi geçireceğiz. Rusya şu anda bize muhtaç. Savaşın öncesine göre yüzde 10-20 düşüş oldu. Savaş olmasaydı bütün yaz çalışsak da mal yetiştiremezdik. Savaşın etkisi ile 40-45 gün yattık. Bir anda freni yükseltip üretemiyorsun.”