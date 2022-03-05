Savaş tetikledi Türkiye’den çıktı

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı riskten kaçınma eğilimi ile yabancılar 2.1 milyar dolar satarak TL varlıklardan çıktı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Yabancı yatırımcılar Rusya-Ukrayna savaşı ve güvenli limana sığınma etkisiyle son bir ayın en büyük haftalık hisse senedi satışını gerçekleştirirken, swap piyasalarındaki TL varlıkları ise Mart 2009'dan bu yana ilk defa sıfırlandı. Merkez Bankası'nın açıkladığı son portföy verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıyı başlattığı 25 Şubat haftasında yabancılar, 87 milyon dolar hisse senedi ve 371 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) sattılar. Yabancıların Türk bankalarıyla gerçekleştirdikleri swap pozisyonlarından ise 1.6 milyar dolarlık çıkış oldu ve TL varlıkları sıfırlandı. Böylece yabancı yatırımcılar hisse, tahvil ve swap kanallarından söz konusu haftada 2.1 milyar dolarlık çıkış gerçekleştirdiler. Bu sene toplam çıkış 5.7 milyar dolara, TCMB'nin faiz indirim sinyali verdiği geçen sene eylül ortasından beri çıkış da 16.8 milyar dolara ulaştı.

TAHVİLDE YÜZDE 3 PAY

Yabancıların elinde bulundurduğu tahvil stoku 3.8 milyar dolara düşerken, tahvil piyasasındaki yabancı payı %3'e geriledi. Yabancıların elinde 17.1 milyar dolarlık hisse senedi stoku kaldı ve yabancı takas oranı %39.66'ya indi.