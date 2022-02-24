İşgal piyasaları sarstı: İşte altın, petrol, dolar, kripto ve borsalarda son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı bu sabah itibarıyla başlarken, küresel piyasalarda sert hareketler görülüyor. Altın ve petrol fiyatları fırlarken, kripto paralarda sert düşüşler yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatmasının ardından dünya borsaları geriledi. ABD tahvil getirileri düşerken, dolar, altın ve petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.

Rusya bu sabah itibarıyla Ukrayna’ya dönük askeri operasyona başlarken, küresel piyasalarda deprem yaşanıyor. Altın ve petrol sert yükselirken kripto paralarda sert düşüşler yaşandı.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Ons altın fiyatı 1905 dolar seviyelerinden 1949 dolara kadar fırladı. Gram altın fiyatı da 866 TL’yi geçti.

Gümüş de ons başına yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 25 doların üzerine yükseldi.

PETROL

Petrol fiyatları, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasının ardından keskin yükselerek yüzde 4’ün üzerinde yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 4,5 artarak 102 dolara yükseldi.

ABD hafif ham petrolü yüzde 4,3 artarak 96,2 dolara yükseldi.

RUBLE SERT DÜŞTÜ

Putin’in Ukrayna’nın Donbass bölgesine askeri operasyon başlatmasının ardından ruble iki yılın dip seviyesi yakınlarında seyrediyor.

İşgalin başlamasıyla birlikte Rus rublesi ABD doları karşısında değer kaybetti ve dolar/ruble kuru 80’den 90’a yükseldi.

DÖVİZ

Euro güvenli liman olarak görülen dolar karşısında 1,1209’a gerilerken, daha riskli görülen Avustralya doları, Rusya’nın Ukrayna’yı her an tam kapsamlı bir şekilde işgal edebileceği endişeleriyle geriledi. Sterlin’de ise dolar karşısında düşüş sürüyor.

Saat saatlerinde dolar/TL de 13,96 seviyesini geçerken Euro/TL ise 15,80 seviyesinin üzerini gördü.

Yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesiyle Dolar endeksi, 96,7650 seviyesini gördü.

KRİPTO VARLIKLAR

Harekat sonrası kripto varlıklardan kaçış yaşanırken Bitcoin son bir ayın en düşüğüne geriledi.

Dün 39 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin yüzde 8’in üzerinde değer kaybederek bugün 35 bin doların altını gördü. Ethereum da da yüzde 12’yi aşan düşüşle 2 bin 333 dolar seviyesi görüldü.

ASYA BORSALARI GERİLEDİ

Asya borsalarında da düşüşler yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 3’ün zerinde geriledi.

Avustralya borsasına izleyen S&P/ASX 200 endeksi ise bankalar, madenciler ve petrol stoklarının büyük ölçüde düşmesiyle yüzde 2,94 geriledi.

MOSKOVA BORSASI’NDA İŞLEMLER DURDURULDU

Moskova Borsası’nda işlemlere ikinci bir duyuruya kadar ara verildi.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada ise, “BIST 50 Endeksinde 24/02/2022 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır” denildi.

ABD HAZİNE TAHVİLLERİNİN FAİZLERİ DÜŞTÜ

Jeopolitik gerilimler ABD’nin Hazine tahvillerinin getirilerinin düşmesine yol açtı. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, dün kapandığı yüzde 1,977 seviyesinden keskin bir düşüşle yüzde 1,866 seviyesine geriledi. ABD’nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise dün kapandığı yüzde 1,6 seviyesinden yüzde 1,484 seviyesine geriledi.

Yatırımcıların güvenli liman olarak ABD’nin Hazine tahvillerine yönelmesi, bu tahvillerin faizinin düşmesine neden oluyor.

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