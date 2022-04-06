Şeker pancarı üreticileri: Dayanacak gücümüz kalmadı

Ankara'da çiftçilikle uğraşan şeker pancarı üreticileri SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. Masraflarının yüzde 400 arttığını belirten çiftçiler, "Yüzde 80'imiz artık ekemiyor, gücümüz kalmadı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM / ANKARA

Yüksek maliyetler altında ezilen çiftçi topraktan kopmaya başladı. Geçen yıl kuraklığın vurduğu tarımı bu yıl verimsizlik ve düşük rekolte tehlikesi bekliyor. Ankara’da çiftçilikle uğraşan şeker pancarı üreticileri SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu.

Çiftçi Uğur Yılmaz, “Her yıl 50 dönüm pancar ekerdim, bu sene ekemedim, artık imkânım yok, dayanacak gücüm de kalmadı” dedi. “Elektrik faturalarından yıldık” diyen çiftçi Mükremin Kaya ise, “Şeker pancarı ekmek için yapacağımız masraf yüzde 400 arttı. Çiftçinin yüzde 80'i artık ekemiyor, gücümüz kalmadı” dedi.

Polatlı ilçesi yakınlarındaki Temelli beldesinde çiftçilik yapan Uğur Yılmaz, “Bu sene pancar ekemedim. Gübre yüzde 250 arttı. 5.5 lira olan mazot 22 lira oldu. Hiç kazanamıyorum…Ekim de yapamıyoruz. Ben bir çiftçi olarak 50 dönüm pancar ekerken bu sene hiç ekemedim. Ekemedim, imkânım yok” dedi ve şunları söyledi:

PANCAR YERİNE SOĞAN EKTİM

“Maddiyatım yok. Her şey yüzde 200 artmış. Kazanamıyoruz. Şeker pancarında üretim geçen yıla göre daha azaldı. Yüzde 80 olan oran bu sene yüzde 50'ye düştü. Mazot, gübre çiftçinin ana gideri bunlar. Bunlar, ucuz olmadığı sürece üretim azalır. Geçen sene koyunlarıma110 liraya yem aldım. Şu anda 350 liraya yem alıyorum. Çiftçi olarak üretimimiz bitti. Pancar ekemedim. Onun yerine 10 dönüm soğan ektim. 50 dönüm pancar eken şu anda 15 dönüm, 10 dönüm pancar ekti. Çünkü maddiyat yok, gücü yok. Bir ton gübre olmuş 12-13 bin lira.”

ELEKTRİK FATURALARINDAN YILDIK

Çiftçi Mükremin Kaya da “Bizim bu pancarı üretmemiz için bize en büyük katkısı olan elektrik çok artı biz de yıldık. Okuma parasını, arıza parasını bizden alıyor. Açma parasını bizden alıyor, kapama parasını bizden alıyor. Ben her sene 150 dönüm ekerdim. Bu sene ekeceğim yer 30 dönüm. Elektriğe yetişemiyoruz. Ahırımda dört tane lamba var, 3 aylık 5 bin 170 lira fatura geldi. Artık dayanamıyoruz” dedi.