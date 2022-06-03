Şekerdeki kriz arıcılığa sıçradı: Binlerce arı telef oldu

Toptan fiyatı perakende fiyatını geçen ve bir dönem raflarda bulunamayan şekerdeki kriz, pastanelerden sonra arıcıları da etkiledi. 3-4 ay önceden TAHAP'a para yatıran arıcılar şeker alamayınca binlerce arının telef olduğu belirtildi.

İsmail AKDUMAN

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Çeşitli illerden Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu’na (TAHAP) 3-4 ay önceden para yatıran arıcılar, şeker alamadı.

Binlerce arı telef olurken, Adana'da arıcılar TAHAP hakkında suç duyurusu yapacaklarını söyledi.

Arıcılık yapılan bölgelerde, üreticiler TAHAP'tan dert yandı. 3-4 ay öncesinde şeker alabilmek için para yatıran üreticilere TAHAP, bugün yarın diyerek şeker vermedi. Aradan geçen zamanda şeker fiyatı 3 katına çıkarken, binlerce arı da telef oldu. Adana'da üreticiler TAHAP hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Adanalı üreticiler, TAHAP'a para yatırmalarına rağmen şeker alamadıklarını ve kendilerini oyaladığını ileri sürdü.

Abdurrahman Alpaydın adlı üretici, kurum hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “3-4 ay önce para yatırdık. O zaman şekerin torbası 420-430 liraydı. Bugüne kadar şeker vermediler. Şimdi şekerin torbası bin 200 lira oldu. Arılarımız telef oldu. Mağdur olduk. Genel Başkan Mustafa Sarıoğlu bize söz veriyor ama şeker vermiyor. Gidin istediğiniz yere şikayet edin diyor. Biz de suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

‘PLATFORM GÜBRE VE UNDA DA YOLSUZLUK YAPIYOR’

Öte yandan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, platformun şeker, gübre ve un konusunda da yolsuzluklar yaptığını ileri sürdü.

Ülke genelindeki arıcıların TAHAP ile sorun yaşadığını ve TAHAP Onursal Başkanı, AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un açıklama yapması gerektiğine dikkat çeken Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Bu kurumun yöneticisi olan Mustafa Sarıoğlu isimli kişinin sadece Metin Yavuz ile değil, AKP'deki birçok yetkili ve bakan ile de ilişkileri vardır. Sadece şeker konusunda değil gübre ve un meselelerinde de bir takım yolsuzluklar, organize dolandırıcılıkların yapıldığı bildirilmektedir. Hükümetteki ve bakanlıklardaki ilişkiler kullanılarak masum vatandaşlar dolandırılmaktadır.”

ŞEKERDE AYLAR SÜREN KRİZ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, aylar önce başlayan şekerdeki kriz devam ediyor.

2021 Kasım’da sanayici şekerin fabrikadan çıkış fiyatına yüzde 45 zam talep ederken, perakendeci ise arz kısıtından dolayı raflarda şeker bulunamadığını açıklamıştı.

Ardından, 2022 Mart itibarıyla son bir yılda yüzde 100 zamlanan pastane ürünlerine şeker tedariğinde ve fiyatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle yüzde 30 daha zam gelmişti.

Toptancıdaki şeker fiyatlarının marketlerden daha pahalı hale geldiğini anlatan esnaf ise, şekerin artık neredeyse günlük bazda zamlandığını ve halen şeker bulmakta zorlandığını söylüyor.

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