Sigaraya bir zam daha: En ucuzu 27,5 TL’ye çıktı

Sigaraya ocak, mart ve mayısta gelen zamlardan sonra yarından itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha geldi.

Sozcu.com.tr

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Bir sigara grubunun ürünlerine daha zam geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatları 2 TL artacak.

SENE BAŞINDAN BU YANA DÖRDÜNCÜ ZAM

Mayısta yapılan zamla birlikte, en ucuz sigara 25,50 TL’ye çıkmıştı. Son zamla birlikte, en ucuz sigara 27,5 TL’ye, en pahalı sigara ise 48 TL’ye çıkmış oldu.

Sene başından bu yana üç kez zamlanan sigara ürünleri, son zamla birlikte dördüncü kez zamlanmış oldu.

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