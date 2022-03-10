Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutulurken, varlık alım programının daha hızlı azaltılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizine ilişkin kararını açıkladı. Faizler sabit tutulurken, metinde varlık alım programının daha hızlı küçültüleceği duyuruldu.

ECB, Rusya-Ukrayna savaşının halihazırda yükselen fiyatları daha da baskıladığı bir ortamda faizleri sabit tutma kararı aldı. Beklentiler de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi

ECB Yönetim Konseyi, faizlerde yapılacak ayarlamanın net varlık alımları sona erdirildikten sonra gerçekleştirileceğini belirtti.

VARLIK ALIMLARI DAHA HIZLI AZALTILACAK

ECB açıklamasında yükselen enflasyon ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin endişeler nedeniyle varlık alımlarını sonlandırma işlemini hızlandıracağını duyurdu. ECB üçüncü çeyrekte varlık alımlarını sona erdirmeyi planladığını söyledi.

ECB Nisan’da 40 milyar euro, Mayıs’ta 30 milyar euro ve Haziran’da 20 milyar euro değerinde net varlık alımı yapacak. ECB mevcut durumda varlık alımları sona erdikten sonra enflasyonu baskılamak için bir faiz artışına gidebilir.

ENFLASYON SORUNU ARTABİLİR

Avrupa’da euro bölgesi enflasyonu şubatta yüzde 5,3’ten yüzde 5,8’e tırmanırken yüzde 5,2 olan beklentilerin çok üzerinde kalmıştı. ECB’nin enflasyon hedefi ise yüzde 2 seviyesinde.

Yükselen enerji fiyatları son dönemde Avrupa’daki enflasyonu hızlandırırken Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıda ürünlerindeki maliyetleri artırması nedeniyle enflasyonu daha fazla baskılayacağı düşünülüyor.

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