Cari açık ocakta 7,11 milyar dolar oldu

TCMB ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari açık ocakta 7,11 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyar 336 milyon dolar artarak 7 milyar 112 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6 milyar 425 milyon dolar artarak 8 milyar 333 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 251 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 1 milyar 487 milyon ABD doları fazla verdi.

PORTFÖY YATIRIMLARINDAN 766 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ OLDU

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 516 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 766 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 352 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 79 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 117 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 196 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 496 milyon ABD doları ve 84 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirirken diğer sektörler 83 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde ise bu ay 942 milyon ABD doları net azalış gözlendi.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi