Enerji Bakanı’ndan elektrik tarifelerine ilişkin yeni açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Esnaf için indirimli tarifede yüzde 25 gibi indirim söz konusu olacak. Tüm değişiklikleri 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik tarifelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bir televizyon programında konuşan Dönmez, “Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak” dedi.

‘1 MART’A KADAR TAMAMLAMAYI AMAÇLIYORUZ’

Dönmez, “Asıl üzerinde çalıştığımız, belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde. Acaba bir başka imkân olabilir mi fiyatlar açısından vatandaşın lehine, ona çalışacağız” dedi.

Çalışmaların ne zaman sonuçlanacağına ilişkin de tarih veren Dönmez, “Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart’a kadar bitirmek” diye konuştu.

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