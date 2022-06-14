Süt ve peynir üretiminde düşüş sürüyor

TÜİK verilerine göre, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 4,6, içme sütü üretimi yüzde 6,6 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, içme sütü ve peynir üretimindeki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu.

TÜİK’in nisan ayına ilişkin açıkladığı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre, nisanda yıllık bazda ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 40,9, tereyağı üretimi yüzde 29,8, yoğurt üretimi yüzde 9,2 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6,6, inek peyniri üretimi yüzde 4,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azaldı.

Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 49,7, ayran üretimi yüzde 29,1, yoğurt üretimi yüzde 3,7 artarken; içme sütü üretimi yüzde 9,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,7 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 azaldı.

Bir önceki ay 858 bin 299 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında yüzde 0,2 artarak 859 bin 712 ton oldu.

BİR YILDIR AZALIYOR

TÜİK verilerine göre, son bir yıldır içme sütü üretimindeki düşüş sürüyor. İnek peyniri üretimindeki düşüş ise 5. ayına girdi.

Öte yandan, TÜİK’in bugün nisan ayına ilişkin açıkladığı bir diğer veri olan Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre de, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 4,7 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5, hindi eti üretimi yüzde 7,9 azaldı.

2022 Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 11,8, tavuk eti üretimi yüzde 8,7 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

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