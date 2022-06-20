Taksicilerden akaryakıt protestosu: Ben çocuğuna ekmek alamıyorum, yeter!

Akaryakıt fiyatlarındaki devasa artış taksici esnafını da isyan ettirdi. Adana’da taksiciler, akaryakıt fiyatlarına gelen zamları kontak kapatıp, "Mazota indirim" sloganları atarak protesto etti. Eylem yapan taksicilerden Halil Boştaş, "Ben çocuğuna ekmek alamıyorum. Yeter!” sözleriyle tepki gösterdi.

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Akaryakıt fiyatlarındaki artış taksici esnafını da zora soktu. Adanalı taksiciler, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları protesto etmek için Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bir araya geldi.

Konvoy oluşturup kornalarını çalarak bir süre yolda ilerleyen taksiciler, daha sonra araçlarını yol kenarına yakın park ederek kontak kapattı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, taksicilere ceza yazmak için araçlarının fotoğraflarını çekerek taksicilerden eylemlerini sonlandırmalarını istedi.

“BEN ÇOCUĞUNA EKMEK ALAMIYORUM”

Taksicilerden Halil Boştaş, ceza yazmak isteyen polislere, zaten kazanamadığını belirterek “Yakıt 30 lira. Ben zaten bitmişim. Benim arabamı komple götürseniz ne olur? Ben çocuğuna ekmek alamıyorum. Yeter!” sözleriyle tepki gösterdi.

Nasip Şimşek isimli taksici ise polisin açıklamanın başka yerde yapılmasını istenmesi üzerine “Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Dün ben üniversiteli bir çocuğu götürdüm, 150 lira tuttu. 150 lira demeye, utandım! Bunun sorumluları kimse onların utanması lazım!” dedi.

“BİTTİK DİYECEK POZİSYONDAYIZ”

Taksici Hasan Ceylan ise “Hepimizin borcu, harcı var. Okuyan çocuklarına iyi bir eğitim sağlayamıyor. Yakıtlar, yedek eşya masrafı bizi perişan etti. Bittik diyecek pozisyondayız. Taksimetreye zam geldiğinde yakıt 20 liraydı. Yakıt şu an 30 lira 25 kuruş. 45 gündür yaklaşık 10 lira farkı cebimizden ödüyoruz. Bizler taksimetre zammı istemiyoruz. Bu halka zulüm olur. 8 lira bile çok ama bizi kurtarmıyor. Bugün 500 lira ciro çekiyorum, 300 lirası yakıta gidiyor. Yedek parçası, akaryakıtı, ev kirası… Yetkililerden ricamız şudur. KDV, ÖTV indirimi yapılsa dahi esnaf az da olsa bir nefes alır.” dedi.

Eylemleri sırasında sosyal medya platformlarından canlı yayın da yapan taksiciler daha sonra dağıldılar.

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