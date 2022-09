Tarım 40.2 milyar dolarlık açık verdi

Tarımda dışa bağımlılık arttı, son 19 yılda toplam 94.4 milyar dolarlık ihracata karşılık 134.6 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

Deniz AYHAN

AKP'nin ülke tarımını dışa bağımlı hale getirdiğini TÜİK verileri de ortaya koyuyor. TÜİK ISIC Rev3 sınıflamasına göre tarımda 2003 yılından bugüne kadar 94.4 milyar dolarlık ihracata karşın 134.6 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Tarımda son 19 senede 40.2 milyarlık cari açık verildi.

Tarımda her geçen gün ithalata bağımlı hale geldiğimizi söyleyen CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “AKP tarımda üreticiyi desteklemediği için her yıl tarım alanlarımız, çiftçi sayımız azalıyor. Artan nüfus, daralan tarım arazileri, pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşın bugüne kadar bir adım atılmadığı için dışarıdan ürün almak zorunda kalıyoruz. Bugün sofralarımızdaki ekmeğin, ahırdaki hayvanın, kümesteki tavuğun yemi hep dışarıdan geliyor. Her yıl tarımda cari açık veriyoruz. İlk defa bu yılın ilk 7 ayında 5 milyar dolarlık açıkla, yıl bitmeden Cumhuriyet döneminin rekor açığına ulaşıldı. 2022 yılının ilk 7 ayında ihracatımız 57 milyar lira, ithalatımız 134 milyar liraya ulaştı” dedi.

ÇİFTÇİ KÜSTÜ

AKP döneminde artan nüfusa rağmen tarımsal üretimin artmadığını ifade eden Sarıbal, “2000 yılında nüfusumuz 65 milyon iken üretimimiz 100 milyon tondu. 2022 yılında 85 milyon nüfus ve 5 milyon sığınmacı ile birlikte 90 milyon için yapılan üretim 126 milyon ton bekleniyor. Nüfus yüzde 38 artarken üretimimiz yüzde 26 arttı” diye konuştu.

Yeni bir anlayış gerekiyor

Ülkenin gıda güvenliği için üretimin artırılması gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sarıbal, “AKP ülkemizin gıda güvenliğini ve egemenliğini yabancıların eline bıraktı. Tarımsal üretimimizi artıracak yeni bir anlayışa, tarım politikasına ihtiyacımız var. Bunun AKP ile olmayacağı açık. Önce ülke çiftçisini, ülke insanını düşünen ve geleceğimizi garanti altına alacak bir politikayı CHP iktidarında getireceğiz” dedi.