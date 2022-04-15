Tarımda üretici enflasyonu rekor tazeledi

TÜİK verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) aylık yüzde 12,02, yıllık yüzde 84,11 arttı. Şubatta yıllık yüzde 68,49 artışla endeks tarihinin rekorunu kıran Tarım-ÜFE, mart ayında da rekor tazelemiş oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mart’a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 12,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 46,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,59 artış gerçekleşti.

Üretici enflasyonu şubatta aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 artmış; ocak ayında yıllık yüzde 52 artarak 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu kıran Tarım-ÜFE, şubat ayında da yıllık 68,49 artışla rekor tazelemişti.

Bugün gelen mart ayı verileri sonrası Tarım-ÜFE, bu ay da endeks tarihinin rekorunu tazelemiş oldu.

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 11,50, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 17,49 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 25,66 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,20, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,56, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,98 artış gerçekleşti.

81 MADDENİN 71’İNİN FİYATI ARTTI

Mart 2022’de, endekste kapsanan 81 maddeden, 4 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 71 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 32,10 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 32,31 ile turunçgiller oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 208,09 ile lifli bitkiler, yüzde 148,76 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 110,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 5,16 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 5,73 ile çeltik oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 18,17 ile turunçgiller ve yüzde 17,38 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 8,32 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

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