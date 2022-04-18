Tasfiyeli vurgun uyarısı

Özel davetle ihale alan müteahhitler inşaatı tasfiye edip aynı işi 3 kat bedelle geri alma planı yapıyor. Ek ödeme yerine tasfiyeye onay çıkarsa devletin zararı katlanacak.

Erdoğan SÜZER

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İnşaat maliyetlerinin aşırı pahalanması nedeniyle zora giren kamu müteahhitlerine verilen ek fiyat farkının yetersiz bulunması, başta TOKİ projeleri olmak üzere devam eden kamu inşaatlarını durma noktasına getirdi. Özel davetle ihale alan müteahhitlerin inşaatı tasfiye edip aynı işi 3 kat bedelle geri alma planları yaptığı öğrenildi. Ek fiyat farkı yerine işin tasfiyeye gitmesi halinde özel davetle iş yapan müteahhitlerin aynı işten büyük kazanç elde edeceği, kamunun ise ciddi bir zarar yüküyle karşılaşacağı ifade edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önümüzdeki Çarşamba günü İzmir'de müteahhitlerle tasfiye konusunda kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi.

SIRAYA GİRDİLER

SÖZCÜ'ye ulaşan bilgilere göre, artan maliyetlerle başa çıkamayan müteahhitler projelerin tasfiyesi için sıraya girdi. Yeni düzenleme gereği gerçekleşme oranı yüzde 15 ve altında olan işler müteahhidin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye ediliyor. Tasfiye halinde müteahhit teminatını ve o güne kadar yaptığı işlerin parasını ek fiyat farkıyla birlikte geri aldığı gibi aynı iş için açılacak ihaleye katılma hakkı elde ediyor. Şantiyeye ekipmanlarıyla yerleşmiş olan müteahhidin bu avantajı sayesinde ihaleyi tekrar kazanacağı, ancak bu sefer fiyatın en az 3 katına yükseleceği bildirildi. TOKİ'nin birçok projesinin özel davetle iş yapan müteahhitlere verildiğini belirten kaynaklar, başta İstanbul'daki TOKİ projeleri olmak üzere birçok özel davetli müteahhidin idareleri tasfiyeye zorladığı iddia ediliyor.

Bakan Kurum müteahhitlerle görüşecek

Çevre Bakanı Murat Kurum'un hafta içinde deprem konutlarını incelemek için İzmir'e gideceği, incelemelerin ardından aralarında İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TOKİ'nin kentsel dönüşüm projelerinin de olduğu inşaatları yürüten müteahhitlerle görüşeceği ifade edildi. Kurum'un tasfiyeye soğuk baktığı, ek ödemelerle işlerin tamamlanmasını istediği, müteahhitlerin ise tasfiyeye gidip aynı işleri 3 katına tekrar almayı planladığı ileri sürüldü.

Mahalledeki kalıpçı bile yapar

TOKİ'nin kentsel dönüşüm projelerini sürekli aynı inşaat firmalarının kazandığını belirten kaynaklar, “TOKİ'nin çoğu ihalesine sadece davet edilen müteahhitler girebiliyor. Öyle olunca davetliler kendi aralarında anlaşıp büyük kârlarla iş alıyor. İhaleler herkese açık olsa kamuya maliyeti çok düşerdi. TOKİ'nin konut işleri davet şartı gerektirmeyecek kadar basit. Mahalleden kalıpçı çağrılsa yapıp teslim edebilir” dediler.