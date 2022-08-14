TCDD’nin hedefi 4 milyar TL zarar

TCDD tarafından Meclis KİT Komisyonuna gönderilen bilgi notunda, bu yıl da 3.9 milyar lira zarar edileceği açıklandı.

Emin ÖZGÖNÜL

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Raylı taşımacılıkta tekel olan ve 13 bin kilometrelik hat üzerinde milyonlarca yolcu taşıyan TCDD, zarardan kurtulamıyor. TCDD tarafından Meclis KİT Komisyonuna gönderilen bilgi notunda, bu yıl da 3.9 milyar lira zarar edileceği açıklandı. KİT Komisyonu'nun haziran ayındaki görüşmelerinde CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yönelttiği soruları önceki gün yazılı olarak yanıtlayan TCDD yönetimi, “Teşekkülümüz 2022 yılında 3 milyar 968 milyon 960 bin lira zarar programlamıştır” dedi.

TCDD'Yİ DE SATACAKLAR

Kurumun son 9 yıldaki zararı 24 milyar lirayı geçerken, Hazineye 2 milyar 474 milyon 956 bin, kamu kurumlarına da 20 milyon 608 bin lira borcu var. TCDD'de bu iktidar döneminde 8 kez genel müdür değişti, önceki gün de Hasan Pezük yeni Genel Müdür olarak atandı. Müdürlerden biri sadece 11 gün, diğeri bir ay görevde kalabildi. TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Bedava yolcu taşısan bu kadar zarar edilmez. Kurumu özelleştirip satacaklar, önce zarar ettirip değerini düşürüyorlar” dedi.

TCDD geçen yıl 38 milyon ton yük taşıdı

KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “TCDD'nin son 9 yıldaki zararı 24 milyar 254 milyon lira oldu. Eski para ile katrilyon, dehşet verici” açıklaması yaptı. YHT'de bugüne kadar 64 milyon, MARMARAY'da 706 milyon, İZBAN'da 821 milyon, BAŞKENTRAY'da ise 48 milyon seyahat gerçekleştirildi. TCDD geçen yıl 38 milyon ton da yük taşıdı.